Выходные созданы не для того, чтобы ты целые дни лежал на диване и наслаждался сериалами, на которые катастрофически не хватает времени. Конечно же, этому можно и нужно уделять время, но не весь день. Попробуй воспользоваться правилами успешных людей, которые рассказали, как они проводят свои выходные.

Если тебе кажется, что успешные люди не имеют выходных, то тебе не кажется. Но они иногда отдыхают, правда? Конечно же. И Men 24 расскажет тебе, как успешные люди проводят свои выходные так, чтобы не только отдохнуть, но и успеть все!

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Нам очень импонирует утверждение о том, что выходные для человека – "секретное оружие" профессионального успеха . И именно в этом и кроется зерно истины, ведь "в понедельник мы должны быть полностью готовыми к работе". Эти слова принадлежат Лауре Вандеркам, автору известной книги "Что успешные люди делают в выходные".

Каких стоит соблюдать правила, чтобы не только полноценно отдохнуть, но и настроиться на рабочий процесс?

Правило 1: Соблюдай режим дня

Ты тоже ловил себя на мысли, что утром понедельника уже начинаешь мечтать о выходных? Тогда поздравляю тебя в клубе людей, которые плохо провели выходные. Речь идет не о скучном сидении дома, а о нарушении привычного для организма режима.

Врачи не устают напоминать о том, что твой режим выходного дня мало чем должен отличаться от будней . Поэтому старайся засыпать и просыпаться в одно и то же время в течение целой недели. Это спасет от ощущения истощенности с понедельника.

Старайся засыпать и просыпаться в одно и то же время в течение всей недели / Фото pixabay

Правило 2: Расставляй приоритеты

Просим тебя, не пытайся в выходные втиснуть встречи со всеми друзьями, несколько походов в кино, поездку за город и какие-то приключения. Ты не бессмертен. Попробуй выписать себе все, что ты хотел бы сделать во время выходных. Теперь поставь точечку возле тех пунктов, которые спокойно можно сделать в будни. Так значительно лучше. Теперь перед тобой будет краткий список "пожеланий" на выходные, которые уже можно воплощать в жизнь.

Если же ты просто хочешь бездельничать на выходных – признайся себе и внеси соответствующую графу в свой план.

Попробуй расставить приоритеты, чтобы на выходных сделать важное / Фото pixabay

Правило 3: Работа, вон из головы!

Нет ничего удивительного в попытке построить стратегию развития собственного бизнеса в выходной день. Это спокойно можно делать, например, за неспешным завтраком. А вот переживать за работу в выходные – плохая идея.

Постоянные мысли о дедлайнах, проблемах на работе, коллегах и т.д. могут тебя истощить еще больше, чем рабочий процесс . Позаботься о том, чтобы на выходных мысли о работе тебя только окрыляли, а не вгоняли в депрессию.

Попробуй провести день без стрессовых мыслей, связанных с работой / Фото pixabay

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Правило 4: Гаджеты на полку

Понятное дело, что тебе хочется все время держать руку на пульсе событий, происходящих вокруг. Это нормально. Но попробуй хотя бы на выходных устраивать себе несколько часов цифрового детокса. Например, во время семейного застолья отложи смартфон как можно дальше. Это же можно сделать во время прогулки с друзьями.

Чтобы не переживать из-за того, что ты пропустишь что-то очень важное – напиши в рабочий чат. Предупреди коллег о том, что на выходных будешь принимать только звонки , и то только в критических ситуациях, когда без тебя компания рухнет. В остальных случаях попроси не беспокоить себя.

Попробуй провести день без любимых гаджетов / Фото pixabay

Правило 5: Долой рамки

Выходной день – это об отдыхе. Поэтому не нужно себе строить наполеоновских планов , расписывая весь день поминутно. Поверь, тебе не нужно ощущение потерянного выходного только потому, что ты проспал утреннюю пробежку или не успел на сеанс в кинотеатр.

Остынь, друг. Выходной создан для релакса , так попробуй не перегружать себя.

Не нужно расписывать выходные поминутно / Фото pixabay