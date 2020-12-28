Как рекламировали проституток 300 лет назад: еще немного о леди из Лондона – часть 2
"Харрисовский список Ковент-Гарденских леди" публиковали более 30 лет, и мужчины его с большим интересом читали. Ведь в этом альманахе лондонских проституток было и юмора достаточно, и конкретной информации – где проститутки живут, какие услуги предоставляют и за какие деньги.
Сегодня Men 24 продолжает цитировать "Харрисовский список Ковент-Гарденських леди". Первую часть можешь прочитать здесь. Но прежде чем читать дальше, заметь: в тексте немало высказываний, которые могут выдаваться оскорбительными.
Советуем прочитать Как Мандевиль обманул Колумба: знаменитые лжецы средневековья, которые изменили мир
Однако они являются лишь цитатами из "желтой прессы" трехсотлетней давности. Поэтому не стоит воспринимать их близко к сердцу. Согласись, даже сейчас в изданиях такого рода формулировки часто не слишком интеллигентные. Что уж говорить о "темных веках".
Не для всех мужчин полезный альманах, но очень популярный / Фото deviantart
Яркие описания из альманаха о "лондонских леди"
Сестры, девицы Б-эн и С-йт, Уиндмилл-стрит, Рэтбоун-плейс
Барышня Б. высокая, стройная и смуглая. Сестра ее барышня С., полная телом, белокурая, и держит при себе музыканта, который время от времени заходит к ней – так, на пару песенок.
- Этим дамам уже давно за 30, однако же холодными зимними вечерами они могут неплохо развлечь желающих, не слишком щепетильных в стремлении к прекрасному.
Сестры неграмотны, склонны к чрезмерному сквернословию, но, по слухам, им нет равных в ловкости с розгами. Услуги этих развратных девушек не имеют определенной цены. Впрочем, здесь и половины гинеи вполне хватит.
Были и такие, которые любо приглашали в гости музыкантов – на несколько достойных песенок / Фото deviantart
Дженни Нельсон, Сент-Мартинз-Лейн
Замечательная, умная девушка, остроумная в застольной беседе, но особенно веселая и игривая в постели.
- Немного есть настолько же щедрых проституток, как она: часто эта барышня возвращает деньги, если мужчина ей особенно полюбился.
Однако же и пьет как сапожник, и от этого заметно теряет сноровку.
И немного об Украине Секс в Старом Киеве: как жили бордели более 100 лет назад
Госпожа Бр-кс, Ньюмен-стрит
Воспитанный человек, лет так 23. И к тому же весьма шустрая – о чем свидетельствуют ее глаза, которые смотрят сразу в обе стороны.
- Однако сама она имеет хорошее тело, выдающуюся и прекрасно округлую грудь, которая не мнется под рукой. Вся она пашет и дышит неподдельным желанием утолить все ваши чувства.
Таки все, ведь она держит целый дом. Любой господин с достойной банкнотой в кармане автоматически получит пропуск – и в дом, и в его сокровенные каморки.
Мы не знаем, кого в конце концов выбрал этот господин – такие все разные / Фото deviantart
Госпожа Х-рингтон, Ньюмен-стрит
Особа очень опытная, лет 25. Имеет хорошую стать, добрая, живая, остра на язык. Сама занимает весь 2 этаж, где принимает нескольких благородных господ. Постучите дважды, и эта дама не замедлит появиться.
- Если увидите ее благосклонный взгляд, то через мгновение окажетесь на любезно подготовленной кушетке, откуда крайне удобно созерцать ее сад наслаждений.
От вас она ждет взаимности – придется сразу показать ей ваши дары природы. Если она сочтет их достаточно чистыми, то поработает с ними – всего за 2 фунта и 2 шиллинга.
Жаль, что эта девушка не получила никакого образования... / Фото deviantart
Госпожа Джонсон, Уиллоу-вок
Это очаровательная девушка лет 20, родом из Норфолка. Миловидная, особенно красивые глаза, черные, глубокие. Имеет все целые зубы и гладкую кожу. При этом в объятиях такого же как она похотливого компаньона готова отбросить даже объятия Морфея.
- Жаль, однако, что девушка эта не получила никакого образования. Впрочем, есть же поклонники вульгарных выражений и грубых манер. Поэтому своя публика у этой барышни есть, хотя все ее наряды и заложены по несколько раз.
Видимо, поэтому она всегда в плохом настроении, даже к благодетелям своим относится без должного уважения. Эта девушка очень скоро упадет в ранг дешевой проститутки, но пока молода – заслуживает внимания. И, может, 5 шиллингов.
Поделиться новостью