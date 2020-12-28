"Харрисовский список Ковент-Гарденских леди" публиковали более 30 лет, и мужчины его с большим интересом читали. Ведь в этом альманахе лондонских проституток было и юмора достаточно, и конкретной информации – где проститутки живут, какие услуги предоставляют и за какие деньги.

Сегодня Men 24 продолжает цитировать "Харрисовский список Ковент-Гарденських леди". Первую часть можешь прочитать здесь. Но прежде чем читать дальше, заметь: в тексте немало высказываний, которые могут выдаваться оскорбительными.

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Однако они являются лишь цитатами из "желтой прессы" трехсотлетней давности. Поэтому не стоит воспринимать их близко к сердцу. Согласись, даже сейчас в изданиях такого рода формулировки часто не слишком интеллигентные. Что уж говорить о "темных веках".



Не для всех мужчин полезный альманах, но очень популярный / Фото deviantart

Яркие описания из альманаха о "лондонских леди"

Сестры, девицы Б-эн и С-йт, Уиндмилл-стрит, Рэтбоун-плейс

Барышня Б. высокая, стройная и смуглая. Сестра ее барышня С., полная телом, белокурая, и держит при себе музыканта, который время от времени заходит к ней – так, на пару песенок.

Этим дамам уже давно за 30, однако же холодными зимними вечерами они могут неплохо развлечь желающих, не слишком щепетильных в стремлении к прекрасному.

Сестры неграмотны, склонны к чрезмерному сквернословию, но, по слухам, им нет равных в ловкости с розгами. Услуги этих развратных девушек не имеют определенной цены. Впрочем, здесь и половины гинеи вполне хватит.



Были и такие, которые любо приглашали в гости музыкантов – на несколько достойных песенок / Фото deviantart

Дженни Нельсон, Сент-Мартинз-Лейн

Замечательная, умная девушка, остроумная в застольной беседе, но особенно веселая и игривая в постели.

Немного есть настолько же щедрых проституток, как она: часто эта барышня возвращает деньги, если мужчина ей особенно полюбился.

Однако же и пьет как сапожник, и от этого заметно теряет сноровку.

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Госпожа Бр-кс, Ньюмен-стрит

Воспитанный человек, лет так 23. И к тому же весьма шустрая – о чем свидетельствуют ее глаза, которые смотрят сразу в обе стороны.

Однако сама она имеет хорошее тело, выдающуюся и прекрасно округлую грудь, которая не мнется под рукой. Вся она пашет и дышит неподдельным желанием утолить все ваши чувства.

Таки все, ведь она держит целый дом. Любой господин с достойной банкнотой в кармане автоматически получит пропуск – и в дом, и в его сокровенные каморки.



Мы не знаем, кого в конце концов выбрал этот господин – такие все разные / Фото deviantart

Госпожа Х-рингтон, Ньюмен-стрит

Особа очень опытная, лет 25. Имеет хорошую стать, добрая, живая, остра на язык. Сама занимает весь 2 этаж, где принимает нескольких благородных господ. Постучите дважды, и эта дама не замедлит появиться.

Если увидите ее благосклонный взгляд, то через мгновение окажетесь на любезно подготовленной кушетке, откуда крайне удобно созерцать ее сад наслаждений.

От вас она ждет взаимности – придется сразу показать ей ваши дары природы. Если она сочтет их достаточно чистыми, то поработает с ними – всего за 2 фунта и 2 шиллинга.



Жаль, что эта девушка не получила никакого образования... / Фото deviantart

Госпожа Джонсон, Уиллоу-вок

Это очаровательная девушка лет 20, родом из Норфолка. Миловидная, особенно красивые глаза, черные, глубокие. Имеет все целые зубы и гладкую кожу. При этом в объятиях такого же как она похотливого компаньона готова отбросить даже объятия Морфея.

Жаль, однако, что девушка эта не получила никакого образования. Впрочем, есть же поклонники вульгарных выражений и грубых манер. Поэтому своя публика у этой барышни есть, хотя все ее наряды и заложены по несколько раз.