Футбол, як і мотоцикли, має мільйонну армію фанатів по всьому світу. Тож цього разу Men 24 вирішив поєднати ці два поняття в одному матеріалі. До твоєї уваги надзвичайно крутий Harley-Davidson Black Rod, який німецькі кастомери створили спеціально для футболіста збірної Нідерландів Найджела де Йонга.

Зараз 36-річний спортсмен веде бізнес у Катарі, а також грає за футбольний клуб Аль-Шаханія. Але колись він був одним зі стовпів збірної Нідерландів. В ті часи футболіст звернувся до кастом-гаража Thunderbike, щоб для нього створили крутий байк. Дивися на Men 24, що з цього вийшло.

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Хлопці з Thunderbike близько 6 років тому працювали над проєктом для де Йонга. Футболіст прагнув створити власний VRS. Так на світі з'явився байк з назвою Black Rod.

ВVRSC – V-Twin Racing Street Custom – сімейство маслбайків, створених Harley-Davidson з 2001 по 2017 роки для боротьби (в основному) з японськими машинами. За весь цей час американці створили безліч варіантів, у тому числі щось під назвою Night Rod.

В основі мода стоїть Night Rod. Але німці переосмислили його, подарували нове дихання, а також назву – Black Rod. Тепер у байка нові крила, колеса, дуже темне забарвлення. Усе це обгорнуте навколо кузова з пневматичною підвіскою та переднім комплектом управління.

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Нам не повідомляється, скільки футболіст виклав за цей кастом. Але можемо припустити, що модернізація обійшлася йому у 3000 євро. Це ми не враховуємо донора, а також роботу. Що ж, вважаємо, за такий крутий байк не шкода викласти цю суму.

Зауважимо, що це не перший його кастомний байк. Найджел де Йонг фанат Harley-Davidson, а у його гаражі є щонайменше ще один крутий мотоцикл, над яким попрацювали кастомери.

Ми у захваті від Harley-Davidson Black Rod, який створили хлопці з Thunderbike. Знаються вони на крутих і ефектних байках, на яких хочеться їхати усім!

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