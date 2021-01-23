В 1922 году основатели Harley-Davidson сделали фото, которое стало историческим. А все потому, что кроме Уильяма Харли и Артура Дэвидсона на картинке присутствует рыба. Почему? Читай об этом на Men 24.

Уильям Харли и Артур Дэвидсон росли в США – в штате Висконсин. Как и все молодые люди, у них было много увлечений, но фанатично из них любили только рыбалку. Как это связано с созданием компании Harley-Davidson – читай на Men 24.

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Как рыба помогла создать мотоцикл

Ярые рыбаки Уильям Харли и Артур Дэвидсон, такая вот незадача, жили далеко от рыбных мест. Поэтому, чтобы воплощать свое любимое занятие, приходилось добираться на значительные расстояния.

Проще всего сделать это было с помощью велосипеда. Но и здесь – препятствие: доехать на велосипеде до воды со снастями – это еще ок, а вот вернуться с уловом – та еще задачка.

Что же решили друзья? В 1901 году изобретательный Уильям Харли придумал крошечный двигатель объемом в 115 кубов.

Сначала это была лишь идея, и на ее воплощение ушло 2 года. Настоящую в то время диковинку – велосипед с моторчиком - собирали в гараже . И таки собрали!

Да, он не слишком ехал вверх, но ребят это не остановило – они даже задумали основать бизнес.



Уильям Харли и Артур Дэвидсон, историческое фото 1922 / Фото hd-museum

Харли, заметим, был не только изобретательным, но и экономным. Поэтому за время конструирования первого велосипеда накопил немного денег – как раз для открытия бизнес с гордым названием Harley-Davidson.

К сожалению, он хранил эти деньги под матрасом, и как-то они исчезли – якобы после визита уборщицы. Тогда на помощь пришел добрый дядя, который занял молодым дарованиям 500 долларов.

К 1920 году компания Harley-Davidson стала крупнейшим производителем мотоциклов в мире. А все потому, что ее основатели любили рыбалку!