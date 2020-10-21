Женщины могут любить как джентльменов, так и "плохих парней". Но, согласись, джентльменское поведение способно создать атмосферу привязанности. Просто, не надо руководствоваться правилами, которые давно устарели.

Сегодня Men 24 рассказывает, какие базовые правила современного джентльменского стиля надо знать, чтобы уметь растопить чье-угодно сердце.

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Выполняй обещания

Джентльмены никогда не отказываются от своего слова. Ну, как никогда... Бывают уважительные причины, но это точно не лень, неумение или нежелание научиться, и тем более не "а у меня нет настроения".

О настроении, к слову, можно поговорить с партнершей. Она, возможно, поймет – ведь сделанное без настроения часто бессмысленно и ненадлежащего качества. Но это в крайних случаях.



Выполняй обещания – это признак настоящего джентльмена / Фото pixabay

Не говори, если не обдумал

Слова важны. Слова могут сделать твои отношения лучше, а могут и разрушить – причем без шанса на восстановление.

Бывают моменты, когда не удержаться от мата или бранного слова. Это не беда. Но лучше не портить настроение партнерше. Поэтому просто не говори сгоряча.



Удержись от неосторожных обидных слов, если хочешь удержать отношения / Фото pixabay

Провожай девушку до дома

Ошибочно думать, что предлагать девушке провести ее до дома – это бессмысленно или неловко. Это же демонстрация того, что ты действительно заботишься о любимом человеке.

Ну... И еще это отличный способ показать свое неравнодушие без особых усилий.

Проявляй инициативу в мелочах

Инициатива в мелочах – это выбрать место для свидания или маршрут для поездки на выходные. Или, скажем, на какой фильм пойти в кинотеатр. Но не перегибай – не надо решать все за другого человека.

Просто предложи варианты, которые тебе понравились – так и ей будет приятно, что ты заботишься об отношениях, и выбор будет приемлемым для обоих. Это, к слову, и о следующем правиле.



Инициатива в мелочах – это постоянное проявление внимания, и это женщины очень ценят / Фото pixabay

Предлагай компромисс

Если ты не можешь договориться с партнершей, куда идти или что заказывать – не создавай конфликт. Такая ситуация не является проблемой для джентльмена... Который хотя бы учится идти на компромисс.

Потрать немного времени и посмотри этот фильм, что не интересен тебе, но от которого она сходит с ума. Конец света от этого не придет! Это хороший способ доказать, что она важна для тебя, и тебе интересно проводить с ней время.



Компромисс – это способ доказать, что она важна для тебя / Фото pixabay

Всегда будь вежливым

Джентльмена разгневать невозможно. Он невозмутим и спокоен даже в тех ситуациях, когда большинство людей давно бы крыли все матом. В этом его сила и особая обольстительность.

Спокойным надо быть в общении со всеми. Ведь если ты не можешь быть вежливым к другим, сможешь ли уважительно относиться к своей девушке? А она все заметит, поверь.

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Особенно будь вежливым с ее мамой

Мама – это святое. Ты любишь свою маму, безусловно, и относишься к ней как к сокровищу. Почему другим должно быть отношение к маме своей любимой?

Это еще раз покажет твою воспитанность, и это подкупает родителей твоей девушки. А хорошие отношения с ее родителями – один из залогов счастливых отношений.



Счастливые отношения построить легче, если хорошие отношения и с родителями любимой / Фото pixabay

Проси разрешения у ее родителей

Да, с этой практикой можно не соглашаться. И – да, этой практики надо придерживаться. Ведь это джентльменский поступок, который показывает уважение к родителям девушки.

Если твоя девушка все еще живет со своими родителями, то так ты покажешь им, что когда вы будете жить вместе, она будет на самом деле в надежных руках.