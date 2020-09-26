Що треба їсти чоловікові, щоб схуднути й не нашкодити здоров'ю: правила, поради, раціон
Є такий стереотип, що контролювати вагу свого тіла – справа жіноча. Ба геть ні. Чоловіки відчувають проблему зайвих кілограмів не рідше за жінок. Чоловіки не менше переймаються цим, особливо у період "розквіту сил" (він умовний, адже може "мандрувати" по вертикалі віку, а ще й траплятися кілька разів протягом життя).
Не варто забувати й про те, що зайва вага підвищує ризики інсультів, ранніх інфарктів та ще багатьох малоприємних речей. Тож чи не кожен чоловік бодай раз у житті ловив себе на думці: "А чи не час худнути?"
До теми Що потрібно їсти чоловікові для підтримки ідеального сталевого преса
Схуднення – тема дуже велика, об'ємна й неоднозначна. Сьогодні Men 24 розповідає, що треба їсти чоловікові, щоб втратити вагу і при цьому не зашкодити своєму здоров'ю та не порушити гормональний баланс.
Що потрібно чоловікові обов'язково знати для схуднення
- Їж. Бо голод – не тітка. Голодування не допоможе позбавитися зайвих кілограмів надовго. А от створити серйозні проблеми зі здоров'ям на все житті – може цілком.
- Не переїдай. Розтягнеш шлунок, а далі їстимеш усе більше, щоб відчути ситість, хоча насправді організмові вже така кількість їжі не потрібна.
- Рухайся. Без регулярних фізичних навантажень маса тіла буде зростати, причому зростати буде й відсоткове співвідношення жирової тканини.
- Спи. Нормально спи (рекомендують 7 чи 8 годин). Розірваний сон чи замала кількість сну змушує організм шукати додаткову енергію, виникає потреба в глюкозі, і мозок наказуватиме споживати калорійнішу їжу.
- І найголовніше: звернися до лікаря перед тим, як худнути!!! Адже зайва вага може виникнути й через гормональні, ендокринні збої та інші медичні проблеми.
Десь приблизно так виглядатиме твоє меню на тиждень / Фото pixabay
Що потрібно їсти чоловікові для схуднення
Загалом раціон на щодень повинен містити продукти на 3000 – 3500 кілокалорій за умови регулярних фізичних навантажень. Критичний мінімум, щоб не порушити обмін речовин – 1000, а краще 1500 кілокалорій.
Сніданок (один або два)
Чашка кави не завадить. Але крім неї:
- М'який сир із зеленню.
- Цільнозернові тости й пластівці.
- Фруктово-овочеві смузі.
- Омлет зі солодким перцем.
- Омлет із помідорами.
- Просто варені яйця.
- Стакан кефіру або ряжанки.
Ні, не все зразу. Маєш сім позицій – от тобі й сім сніданків на кожен день тижня.
Обід
Обов'язково щось гаряче, і цього разу – не каву.
- Суп на легкому бульйоні (овочевому або курячому).
- Рагу з птиці з овочами.
- Запечене на грилі (можна в духовці) м'ясо.
- Запечена риба.
- Макарони з твердих сортів пшениці.
- Щось із нешліфованого рису.
- Будь-яка нежирна страва з бобових.
Вечеря (можна й підвечірок)
Більше білків і трохи клітковини.
- Це курка, риба, тушковані овочі, морепродукти, тофу. У різних комбінаціях на твій смак.
І не забудь бодай дві години відпочити перед сном.
Схуднути можна, якщо робити все правильно та впевнено / Фото pixabay
Бонус: продукти потрібні й продукти шкідливі
Про які продукти потрібно забути
- Магазинні соуси й майонези.
- Ковбаси, будь-що копчене, будь-що з фритюру.
- Сало (так, на жаль, як би прикро це не було).
- Ігристі вина і фаст-фуд (навіть не думай обійти це правило).
- Випічка з дріжджового тіста й солодощі з масляним кремом.
Про які продукти потрібно пам'ятати
- Морепродукти (особливо устриці).
- Риба і птиця.
- Овочі й фрукти (особливо цитрусові).
- Зелень (особливо листова).
- Гречка й нежирні кисломолочні продукти.
І пам'ятай, будь ласка, що витрачати калорій треба у будь-якому разі більше, ніж споживаєш!
Тренуйся! Адже спалювати треба більше калорій, ніж споживаєш / Фото fitseven
Тренування, щоб тримати себе в тонусі
Не потрібно для цього багато часу. І спортивний інвентар не потрібен. Потрібно просто взяти й зробити – і ось що:
Класична планка
- Секунд на 30 – 60 обов'язково.
- А далі (з дня на день, чи з тижня на тиждень) можеш збільшувати до моменту "все, більше не можу".
Присідання
- Почни з 20 за хвилину, потім доведеш до 20 за 30 секунд.
- А ще пізніше (скажімо, через місяць) робитимеш кілька підходів.
Віджимання
- Краще одразу привчи себе віджиматися з трохи розведеними руками.
- Спершу роби 20 разів, потім роби у два підходи, а за місяць чи два вже у три.
Випади
- Випади дуже ефективні та залучають до роботи дуже багато м'язів.
- Але є проблема: існує дуже багато видів випадів, тож іноді важко зрозуміти, які підійдуть саме тобі.
Тому пропонуємо один із кращих варіантів, достатньо універсальних та ефективних: дивись відео
Гантелі
- Тут нічого пояснювати не треба: підіймаєш вгору та вбік, поступово щодня збільшуючи кількість рухів.
- Якщо немає, до слова, гантель – підійдуть і пляшки з водою.
І зверни увагу: ці тренування необов'язково робити кожен день – можна чергувати з кардіо (пробіжка, велосипед, плавання – бодай на 20 хвилин). Але чергувати, а не відкладати на завтра!
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