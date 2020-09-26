Что нужно кушать мужчине, чтобы похудеть и не навредить здоровью: правила, советы, рацион
Есть такой стереотип, что контролировать вес своего тела – дело женское. Это совершенно не так. Мужчины чувствуют проблему лишних килограммов не реже женщин. Мужчины не меньше озабочены этим, особенно в период "расцвета сил" (он условный, ведь может "путешествовать" по вертикали возраста, а еще и случаться несколько раз в жизни).
Не стоит забывать и о том, что лишний вес повышает риски инсультов, ранних инфарктов и многих других малоприятных вещей. Поэтому чуть ли не каждый мужчина хотя бы раз в жизни ловил себя на мысли: "А не пора ли похудеть?"
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Похудение – тема очень большая, объемная и неоднозначная. Сегодня Men 24 рассказывает, что надо кушать мужчине, чтобы потерять вес и при этом не навредить своему здоровью и не нарушить гормональный баланс.
Что нужно мужчине обязательно знать для похудения
- Ешь. Ибо голод – не тетка. Голодание не поможет избавиться от лишних килограммов надолго. А вот создать серьезные проблемы со здоровьем на всю жизни – может вполне.
- Не переедай. Растянешь желудок, а дальше будешь есть все больше, чтобы почувствовать сытость, хотя на самом деле организму уже такое количество пищи не нужно.
- Двигайся. Без регулярных физических нагрузок масса тела будет расти, причем расти будет и процентное соотношение жировой ткани.
- Спи. Нормально спи (рекомендуется 7 или 8 часов). Разорванный сон или малое количество сна заставляет организм искать дополнительную энергию, возникает потребность в глюкозе, и мозг приказывать потреблять калорийную пищу.
- И самое главное: обратись к врачу перед тем, как худеть!!! Ведь лишний вес может возникнуть и из-за гормональных, эндокринных сбоев и других медицинских проблем.
Приблизительно так будет выглядеть твое меню на неделю / Фото pixabay
Что нужно кушать мужчине для похудения
В общем рацион на каждый день должен содержать продукты на 3000 – 3500 килокалорий при условии регулярных физических нагрузок. Критический минимум, чтобы не нарушить обмен веществ – 1000, а лучше 1500 килокалорий.
Завтрак (один или два)
Чашка кофе не помешает. Но кроме нее:
- Мягкий сыр с зеленью.
- Цельнозерновые тосты и хлопья.
- Фруктово-овощные смузи.
- Омлет со сладким перцем.
- Омлет с помидорами.
- Просто вареные яйца.
- Стакан кефира или ряженки.
Нет, не все сразу. Семь позиций выше – вот тебе и семь завтраков на каждый день недели.
Обед
Обязательно что-то горячее, и на этот раз – не кофе.
- Суп на легком бульоне (овощном или курином).
- Рагу из птицы с овощами.
- Запеченное на гриле (можно в духовке) мясо.
- Запеченная рыба.
- Макароны из твердых сортов пшеницы.
- Что-то из нешлифованного риса.
- Любая нежирная пища из бобовых.
Ужин (можно и плюс полдник)
Больше белков и немного клетчатки в дополнение.
- Это курица, рыба, тушеные овощи, морепродукты, тофу. В различных комбинациях на твой вкус.
И не забудь хотя бы 2 часа отдохнуть перед сном.
Похудеть можно, если делать все правильно и уверенно / Фото pixabay
Бонус: продукты нужные и продукты вредные
О каких продуктах нужно забыть
- Магазинные соусы и майонезы.
- Колбасы, любое копченое, любое из фритюра.
- Сало (да, к сожалению, как бы прискорбно это ни было).
- Игристые вина и фаст-фуд (даже не думай обойти это правило).
- Выпечка из дрожжевого теста и сладости с масляным кремом.
О каких продуктах нужно помнить
- Морепродукты (особенно устрицы).
- Рыба и птица.
- Овощи и фрукты (особенно цитрусовые).
- Зелень (особенно листовая).
- Гречка и нежирные кисломолочные продукты.
И помни, пожалуйста, что тратить калорий надо в любом случае больше, чем потребляешь!
Тренируйся! Ведь сжигать надо больше калорий, чем потребляешь / Фото fitseven
Тренировки, чтобы держать себя в тонусе
Не нужно для этого много времени. И спортивный инвентарь не нужен. Нужно просто взять и сделать – и вот что:
Классическая планка
- Секунд на 30 – 60 обязательно.
- А дальше (со дня на день, или из недели в неделю) можешь увеличивать до момента "все, больше не могу".
Приседания
- Начни с 20 в минуту, затем доведешь до 20 за 30 секунд.
- А еще позже (скажем, через месяц) уже будешь делать несколько подходов.
Отжимания
- Лучше сразу приучи себя отжиматься с немного разведенными руками.
- Сначала делай 20 раз, затем делай в два подхода, а через месяц или два уже в три.
Выпады
- Выпады очень эффективны и привлекают к работе очень много мышц.
- Но есть проблема: существует очень много видов выпадов. Иногда трудно понять, какие подойдут именно тебе.
Поэтому предлагаем один из лучших вариантов, достаточно универсальных и эффективных: смотри видео
Гантели
- Здесь ничего объяснять не надо: поднимаешь вверх и в стороны, постепенно ежедневно увеличивая количество движений.
- Если нет, к слову, гантель – подойдут и бутылки с водой.
И обрати внимание: эти тренировки необязательно делать каждый день – можно чередовать с кардио (пробежка, велосипед, плавание – хотя бы на 20 минут). Но чередовать, а не откладывать на завтра!
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