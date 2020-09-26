Есть такой стереотип, что контролировать вес своего тела – дело женское. Это совершенно не так. Мужчины чувствуют проблему лишних килограммов не реже женщин. Мужчины не меньше озабочены этим, особенно в период "расцвета сил" (он условный, ведь может "путешествовать" по вертикали возраста, а еще и случаться несколько раз в жизни).

Не стоит забывать и о том, что лишний вес повышает риски инсультов, ранних инфарктов и многих других малоприятных вещей. Поэтому чуть ли не каждый мужчина хотя бы раз в жизни ловил себя на мысли: "А не пора ли похудеть?"

К теме Что нужно есть мужчине для поддержания идеального стального пресса

Похудение – тема очень большая, объемная и неоднозначная. Сегодня Men 24 рассказывает, что надо кушать мужчине, чтобы потерять вес и при этом не навредить своему здоровью и не нарушить гормональный баланс.

Что нужно мужчине обязательно знать для похудения

Ешь. Ибо голод – не тетка. Голодание не поможет избавиться от лишних килограммов надолго. А вот создать серьезные проблемы со здоровьем на всю жизни – может вполне.

Не переедай. Растянешь желудок, а дальше будешь есть все больше, чтобы почувствовать сытость, хотя на самом деле организму уже такое количество пищи не нужно.

Двигайся. Без регулярных физических нагрузок масса тела будет расти, причем расти будет и процентное соотношение жировой ткани.

Спи. Нормально спи (рекомендуется 7 или 8 часов). Разорванный сон или малое количество сна заставляет организм искать дополнительную энергию, возникает потребность в глюкозе, и мозг приказывать потреблять калорийную пищу.

И самое главное: обратись к врачу перед тем, как худеть!!! Ведь лишний вес может возникнуть и из-за гормональных, эндокринных сбоев и других медицинских проблем.



Приблизительно так будет выглядеть твое меню на неделю / Фото pixabay

Что нужно кушать мужчине для похудения

В общем рацион на каждый день должен содержать продукты на 3000 – 3500 килокалорий при условии регулярных физических нагрузок. Критический минимум, чтобы не нарушить обмен веществ – 1000, а лучше 1500 килокалорий.

Завтрак (один или два)

Чашка кофе не помешает. Но кроме нее:

Мягкий сыр с зеленью. Цельнозерновые тосты и хлопья. Фруктово-овощные смузи. Омлет со сладким перцем. Омлет с помидорами. Просто вареные яйца. Стакан кефира или ряженки.

Нет, не все сразу. С емь позиций выше – вот тебе и семь завтраков на каждый день недели.

Обед

Обязательно что-то горячее, и на этот раз – не кофе.

Суп на легком бульоне (овощном или курином). Рагу из птицы с овощами. Запеченное на гриле (можно в духовке) мясо. Запеченная рыба. Макароны из твердых сортов пшеницы. Что-то из нешлифованного риса. Любая нежирная пища из бобовых.

Ужин (можно и плюс полдник)

Больше белков и немного клетчатки в дополнение.

Это курица, рыба, тушеные овощи, морепродукты, тофу. В различных комбинациях на твой вкус.

И не забудь хотя бы 2 часа отдохнуть перед сном.

Обрати внимание: между главными приемами пищи можно время от времени перекусить чем-то очень легким – сухофруктами, орехами, йогуртом, даже бутербродом с нежирным мясом.



Похудеть можно, если делать все правильно и уверенно / Фото pixabay

Бонус: продукты нужные и продукты вредные

О каких продуктах нужно забыть

Магазинные соусы и майонезы.

Колбасы, любое копченое, любое из фритюра.

Сало (да, к сожалению, как бы прискорбно это ни было).

Игристые вина и фаст-фуд (даже не думай обойти это правило).

Выпечка из дрожжевого теста и сладости с масляным кремом.

О каких продуктах нужно помнить

Морепродукты (особенно устрицы).

Рыба и птица.

Овощи и фрукты (особенно цитрусовые).

Зелень (особенно листовая).

Гречка и нежирные кисломолочные продукты.

И помни, пожалуйста, что тратить калорий надо в любом случае больше, чем потребляешь!



Тренируйся! Ведь сжигать надо больше калорий, чем потребляешь / Фото fitseven

Тренировки, чтобы держать себя в тонусе

Не нужно для этого много времени. И спортивный инвентарь не нужен. Нужно просто взять и сделать – и вот что:

Классическая планка

Секунд на 30 – 60 обязательно.

А дальше (со дня на день, или из недели в неделю) можешь увеличивать до момента "все, больше не могу".

Приседания

Начни с 20 в минуту, затем доведешь до 20 за 30 секунд.

А еще позже (скажем, через месяц) уже будешь делать несколько подходов.

Отжимания

Лучше сразу приучи себя отжиматься с немного разведенными руками.

Сначала делай 20 раз, затем делай в два подхода, а через месяц или два уже в три.

Выпады

Выпады очень эффективны и привлекают к работе очень много мышц.

Но есть проблема: существует очень много видов выпадов. Иногда трудно понять, какие подойдут именно тебе.

Поэтому предлагаем один из лучших вариантов, достаточно универсальных и эффективных: смотри видео

Гантели

Здесь ничего объяснять не надо: поднимаешь вверх и в стороны, постепенно ежедневно увеличивая количество движений.

Если нет, к слову, гантель – подойдут и бутылки с водой.

И обрати внимание: эти тренировки необязательно делать каждый день – можно чередовать с кардио (пробежка, велосипед, плавание – хотя бы на 20 минут). Но чередовать, а не откладывать на завтра!