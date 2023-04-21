До твоєї уваги кілька рецептів, які допоможуть перетворити звичайну каву на справжній спалювач жиру. Отак насолоджуєшся улюбленим напоєм і позбуваєшся зайвої ваги. Хіба це не те, чого ти хотів?

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Слід розуміти, що ці напої корисні. Але це не означає, що ними варто заливатися з ранку і до ночі. Пам'ятай, що на день бажано пити не більше 3 – 4 чашок кави. В інакшому випадку можна нашкодити своєму здоров'ю.

Кава з лимоном

Інгредієнти:

1 чайна ложка кави;

2 склянки води;

1 чайна ложка меду;

2 чайні ложки лимонного соку;

паличка кориці.

Спосіб приготування:

Додай 2 склянки води у каструлю разом з паличкою кориці. Щойно вода закипить, додай чайну ложку кави та дай напою заваритися. Коли кава завариться, вимкни вогонь та перелий напій у склянку. Додай лимонний сік і мед. Насолоджуйся, поки кава не охолола.



Кава з лимоном смачна та корисна / Фото Kamran Aydinov

Це ідеальний варіант ранкової кави. Її можна приготувати собі перед походом на роботу або просто у свій вихідний день.

Зелена кава з насінням Чіа

Інгредієнти:

1 еспресо;

2 – 3 скибки лимона;

1 чайна ложка насіння Чіа,

кілька грамів тертого імбиру;

2 – 3 листочки м'яти;

1 літр води.

Приготування:

Приготуй еспресо. Залий його 1 літром води кімнатної температури. Додай кілька скибочок лимона, листя м'яти, імбир, а також насіння Чіа. Дай настоятися впродовж години. Насолоджуйся цим напоєм упродовж дня.

Кава з топленим маслом

Інгредієнти:

1 склянка води,

1 чайна ложка кави,

пів чайної ложки топленого масла.

Приготування:

Візьми каструлю і закип'яти у ній воду. Додай каву та дай їй кипіти кілька секунд. Коли кава буде готова, налий її в чашку та додайте туди топлене масло. Добре перемішай і пий.



Ця кава готується з додаванням топленого масла / Фото freepik

Ти також можеш остудити каву, а потім збити її блендером або віночком. Це дозволить отримати більш кремоподібну консистенцію.

Білкова кава з льодом

Інгредієнти:

2 столові ложки ванільного або звичайного протеїнового порошку;

1 склянка молока кеш'ю;

1 порція еспресо,

1 фінік,

лід.

Приготування:

Закинь усе, крім льоду, до блендера. Перебий до однорідної консистенції. Якщо хочеш, щоб кава була солодшою, додай більше фініків. Перелий у склянку, наповнену льодом. Насолоджуйся!

Це ідеальний варіант для тих, хто працює над своєю формою. Таку каву можна пити перед походом до тренажерного залу або під час одного з перекусів.

Спробуй приготувати кожен з цих кавових напоїв. Обери той, який подобається найбільше. Насолоджуйся ним і спалюй зайві калорії.

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Якщо ж проблеми з зайвою вагою турбують тебе вкрай серйозно, то ми закликаємо звертатися до фахівців. Вони допоможуть підібрати оптимальну дієту та знайти саме той спосіб, який допоможе тобі впоратися з проблемою.