К твоему вниманию несколько рецептов, которые помогут превратить обычный кофе в настоящий сжигатель жира. Просто наслаждаешься любимым напитком и избавляешься от лишнего веса. Разве это не то, что ты хотел?

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Следует понимать, что эти напитки полезны. Но это не значит, что ими следует заливаться с утра и до ночи. Помни, что в день желательно пить не больше 3 – 4 чашек кофе. В противном случае можно навредить своему здоровью.

Кофе с лимоном

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Добавь 2 стакана воды в кастрюлю вместе с палочкой корицы.
  2. Как только вода закипит, добавь чайную ложку кофе и дай напитку завариться.
  3. Когда кофе заварится, выключи огонь и перелей напиток в стакан.
  4. Добавь лимонный сок и мед.
  5. Наслаждайся, пока кофе не остыл.


Кофе с лимоном вкусный и полезный / Фото Kamran Aydinov

Это идеальный вариант утреннего кофе. Его можно приготовить перед походом на работу или просто в свой выходной день.

Зеленый кофе с семенами Чиа

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Приготовь эспрессо.
  2. Залей его 1 литром воды комнатной температуры.
  3. Добавь несколько ломтиков лимона, листья мяты, имбирь, а также семена Чиа.
  4. Дай настояться в течение часа.
  5. Наслаждайся этим напитком в течение дня.

Кофе с топленым маслом

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Возьми кастрюлю и вскипяти в ней воду.
  2. Добавь кофе и дай ему кипеть несколько секунд.
  3. Когда кофе будет готов, налей его в чашку и добавьте туда топленое масло.
  4. Хорошо перемешай и пей.


Этот кофе готовится с добавлением топленого масла / Фото freepik

Ты также можешь охладить кофе, а затем взбить его блендером или венчиком. Это позволит получить более кремообразную консистенцию.

Белковый кофе со льдом

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Закинь все, кроме льда, в блендер.
  2. Перебей до однородной консистенции.
  3. Если хочешь, чтобы кофе был слаще, добавь больше фиников.
  4. Перелей в стакан, наполненный льдом.
  5. Наслаждайся!

Это идеальный вариант для тех, кто работает над своей формой. Такой кофе можно пить перед походом в тренажерный зал или во время одного из перекусов.

Попробуй приготовить каждый из кофейных напитков. Выбери тот, который нравится больше всего. Наслаждайся им и сжигай лишние калории.

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Если же проблемы с лишним весом беспокоят тебя очень серьезно, то мы призываем обращаться к специалистам. Они помогут подобрать оптимальную диету и найти именно тот способ, который поможет справиться с проблемой.