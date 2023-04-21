К твоему вниманию несколько рецептов, которые помогут превратить обычный кофе в настоящий сжигатель жира. Просто наслаждаешься любимым напитком и избавляешься от лишнего веса. Разве это не то, что ты хотел?

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Следует понимать, что эти напитки полезны. Но это не значит, что ими следует заливаться с утра и до ночи. Помни, что в день желательно пить не больше 3 – 4 чашек кофе. В противном случае можно навредить своему здоровью.

Кофе с лимоном

Ингредиенты:

1 чайная ложка кофе;

2 стакана воды;

1 чайная ложка меда;

2 чайные ложки лимонного сока;

палочка корицы.

Способ приготовления:

Добавь 2 стакана воды в кастрюлю вместе с палочкой корицы. Как только вода закипит, добавь чайную ложку кофе и дай напитку завариться. Когда кофе заварится, выключи огонь и перелей напиток в стакан. Добавь лимонный сок и мед. Наслаждайся, пока кофе не остыл.



Кофе с лимоном вкусный и полезный / Фото Kamran Aydinov

Это идеальный вариант утреннего кофе. Его можно приготовить перед походом на работу или просто в свой выходной день.

Зеленый кофе с семенами Чиа

Ингредиенты:

1 эспрессо;

2 – 3 ломтика лимона;

1 чайная ложка семян Чиа,

несколько граммов тертого имбиря;

2 – 3 листика мяты;

1 литр воды.

Приготовление:

Приготовь эспрессо. Залей его 1 литром воды комнатной температуры. Добавь несколько ломтиков лимона, листья мяты, имбирь, а также семена Чиа. Дай настояться в течение часа. Наслаждайся этим напитком в течение дня.

Кофе с топленым маслом

Ингредиенты:

1 стакан воды,

1 чайная ложка кофе,

пол чайной ложки топленого масла.

Приготовление:

Возьми кастрюлю и вскипяти в ней воду. Добавь кофе и дай ему кипеть несколько секунд. Когда кофе будет готов, налей его в чашку и добавьте туда топленое масло. Хорошо перемешай и пей.



Этот кофе готовится с добавлением топленого масла / Фото freepik

Ты также можешь охладить кофе, а затем взбить его блендером или венчиком. Это позволит получить более кремообразную консистенцию.

Белковый кофе со льдом

Ингредиенты:

2 столовые ложки ванильного или обыкновенного протеинового порошка;

1 стакан молока кешью;

1 порция эспрессо,

1 финик,

лед.

Приготовление:

Закинь все, кроме льда, в блендер. Перебей до однородной консистенции. Если хочешь, чтобы кофе был слаще, добавь больше фиников. Перелей в стакан, наполненный льдом. Наслаждайся!

Это идеальный вариант для тех, кто работает над своей формой. Такой кофе можно пить перед походом в тренажерный зал или во время одного из перекусов.

Попробуй приготовить каждый из кофейных напитков. Выбери тот, который нравится больше всего. Наслаждайся им и сжигай лишние калории.

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Если же проблемы с лишним весом беспокоят тебя очень серьезно, то мы призываем обращаться к специалистам. Они помогут подобрать оптимальную диету и найти именно тот способ, который поможет справиться с проблемой.