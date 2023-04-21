К твоему вниманию несколько рецептов, которые помогут превратить обычный кофе в настоящий сжигатель жира. Просто наслаждаешься любимым напитком и избавляешься от лишнего веса. Разве это не то, что ты хотел?
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Следует понимать, что эти напитки полезны. Но это не значит, что ими следует заливаться с утра и до ночи. Помни, что в день желательно пить не больше 3 – 4 чашек кофе. В противном случае можно навредить своему здоровью.
Кофе с лимоном
Ингредиенты:
Способ приготовления:
- Добавь 2 стакана воды в кастрюлю вместе с палочкой корицы.
- Как только вода закипит, добавь чайную ложку кофе и дай напитку завариться.
- Когда кофе заварится, выключи огонь и перелей напиток в стакан.
- Добавь лимонный сок и мед.
- Наслаждайся, пока кофе не остыл.
Кофе с лимоном вкусный и полезный / Фото Kamran Aydinov
Это идеальный вариант утреннего кофе. Его можно приготовить перед походом на работу или просто в свой выходной день.
Зеленый кофе с семенами Чиа
Ингредиенты:
Приготовление:
- Приготовь эспрессо.
- Залей его 1 литром воды комнатной температуры.
- Добавь несколько ломтиков лимона, листья мяты, имбирь, а также семена Чиа.
- Дай настояться в течение часа.
- Наслаждайся этим напитком в течение дня.
Кофе с топленым маслом
Ингредиенты:
Приготовление:
- Возьми кастрюлю и вскипяти в ней воду.
- Добавь кофе и дай ему кипеть несколько секунд.
- Когда кофе будет готов, налей его в чашку и добавьте туда топленое масло.
- Хорошо перемешай и пей.
Этот кофе готовится с добавлением топленого масла / Фото freepik
Ты также можешь охладить кофе, а затем взбить его блендером или венчиком. Это позволит получить более кремообразную консистенцию.
Белковый кофе со льдом
Ингредиенты:
Приготовление:
- Закинь все, кроме льда, в блендер.
- Перебей до однородной консистенции.
- Если хочешь, чтобы кофе был слаще, добавь больше фиников.
- Перелей в стакан, наполненный льдом.
- Наслаждайся!
Это идеальный вариант для тех, кто работает над своей формой. Такой кофе можно пить перед походом в тренажерный зал или во время одного из перекусов.
Попробуй приготовить каждый из кофейных напитков. Выбери тот, который нравится больше всего. Наслаждайся им и сжигай лишние калории.
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Если же проблемы с лишним весом беспокоят тебя очень серьезно, то мы призываем обращаться к специалистам. Они помогут подобрать оптимальную диету и найти именно тот способ, который поможет справиться с проблемой.