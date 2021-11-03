Велотренажер – крутий і дещо недооцінений тренажер. Але вражаючими результатами можна буде насолоджуватися лише в тому випадку, якщо ти правильно підійдеш до його використання. Лови 7 порад, які допоможуть схуднути та позбутися жиру під час поїздок на велотренажері.

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1. Їж до та після тренування

Вправи на порожній шлунок можуть призвести до дефіциту енергії, тому важливо, щоб ти попоїв за 30 хвилин до тренування. Поживні речовини дозволять твоєму тілу працювати, а також спалювати калорії.

Рекомендуємо: фрукти, цільнозернові продукти або трохи білка. Переїдати перед вправами не варто.

А от прийом їжі після тренування допомагає тобі краще відновлюватися. Тому тобі варто з'їсти щось невелике приблизно через годину після фізичної активності.



Перед тренуванням обов'язково слід з'їсти щось легше / Фото Humphrey Muleba

2. Різноманітність темпу та складності

Кардіо найбільш ефективне, коли воно інтенсивне, а не тривале та постійне. З велосипедом ти можеш грати з опором, швидкістю та нахилом. Це допоможе краще працювати та кинути сильніший виклик м'язам. І це буде спалювати калорії швидшими темпами.

Ти повинен чергувати тренування з обтяженнями, силові тренування, інтервальні тренування та спокійніші прогулянки. Ти навіть можеш розділити тренування на два невеликі, які виконуватимеш протягом дня.

3. Доповнення до силових тренувань та обтяжень

Для нарощування м'язової маси важливо виконувати силові вправи для кожної основної групи двічі – тричі на тиждень. І, якщо твоє тіло буде у відмінній фізичній формі, то йому буде значно легше справлятися з інтенсивними навантаженнями на велотренажері. Тож не варто цілком і повністю покладатися саме на нього.

4. Слідкуй за тим, що ти їси

Це ще один момент, який стосується усіх без винятку тренувань. Той факт, що ти провів дуже інтенсивне тренування, не означає, що ти можеш їсти все, що завгодно. Те ж стосується споживання калорій: їх не має бути надто багато. Хіба твоя ціль – нарощувати масу.

В ідеалі: твоя дієта повинна відповідати твоїм тренуванням. І ти повинен переконатися, що те, що ти їси, дійсно забезпечує необхідними мікро- та макроелементами.

5. Не переставай рухатися

Навіть якщо ти відпочиваєш між підходами з високою інтенсивністю, важливо, щоб ти ніколи не припиняв крутити педалі або рухатися. Це підтримує твою серцево-судинну систему в активності стані та допомагає тобі використовувати кожну секунду тренування.



Навіть під час відпочинку варто рухатися / Фото Sam Moqadam

6. Підвищуй температуру

Нехай у кімнаті або залі буде дещо вища температура. Та й ти можеш одягнути, наприклад, тепліший светр. Усе це дозволить пітніти, а також спалювати більше калорій.

За даними The Sweat Shoppe, тренування у спекотній кімнаті можуть допомогти тобі спалити до 1000 калорій за 55-секундну велосипедну сесію. Але тут варто бути обережним, щоб ти не зомлів від підвищеної температури.

7. Не стрибай

Багато людей трохи підстрибують під час їзди на велосипеді, особливо стоячи. Але це створює навантаження на суглоби та знижує кількість калорій, що спалюються. Важливо, щоб твоє тіло залишалося стабільним, щоб справді залучати потрібні м'язи.

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Візьми на озброєння ці поради, щоб тренування на велотренажері приносили тобі максимум користі та задоволення. Якщо ти все робитимеш правильно, то результати не змусять на себе довго чекати: вага буде зникати, а жир – спалюватися.