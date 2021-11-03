Велотренажер – крутой и несколько недооцененный тренажер. Но поразительными результатами можно будет наслаждаться только в том случае, если ты правильно подойдешь к его использованию. Лови 7 советов, которые помогут похудеть и избавиться от жира во время поездок на велотренажере.

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1. Ешь до и после тренировки

Упражнения на пустой желудок могут привести к дефициту энергии, поэтому важно, чтобы ты поел за 30 минут до тренировки. Питательные вещества позволят твоему телу работать, а также сжигать калории.

Рекомендуем: фрукты, цельнозерновые продукты или немного белка. Переедать перед упражнениями не стоит.

А вот прием пищи после тренировки помогает тебе лучше восстанавливаться. Поэтому тебе стоит съесть что-нибудь небольшое примерно через час после физической активности.



Перед тренировкой обязательно следует съесть что-нибудь полегче / Фото Humphrey Muleba

2. Разнообразие темпа и сложности

Кардио наиболее эффективно, когда оно интенсивно, а не длительно и постоянно. С велосипедом ты можешь играть сопротивлением, скоростью и наклоном. Это поможет лучше работать и бросить более сильный вызов мышцам. И это будет сжигать калории более быстрыми темпами.

Ты должен чередовать тренировки с отягощениями, силовые тренировки, интервальные тренировки и более спокойные прогулки. Ты даже можешь разделить тренировки на две небольшие, которые будешь выполнять в течение дня.

3. Дополнение к силовым тренировкам и отягощениям

Для наращивания мышечной массы важно выполнять силовые упражнения для каждой основной группы дважды – три раза в неделю. И, если твое тело будет в отличной физической форме, ему будет значительно легче справляться с интенсивными нагрузками на велотренажере. Так что не стоит целиком и полностью полагаться именно на него.

4. Следи за тем, что ты ешь

Это еще один момент, касающийся всех без исключения тренировок. Тот факт, что ты провел очень интенсивную тренировку, не означает, что ты можешь есть все, что угодно. То же касается потребления калорий: их не должно быть слишком много. Разве твоя цель – наращивать массу?

В идеале: твоя диета должна соответствовать твоим тренировкам. И ты должен убедиться, что то, что ты ешь, действительно обеспечивает необходимыми микро- и макроэлементами.

5. Не переставай двигаться

Даже если ты отдыхаешь между подходами с высокой интенсивностью, важно, чтобы ты никогда не прекращал крутить педали или двигаться. Это поддерживает твою сердечно-сосудистую систему в активном состоянии и помогает тебе использовать каждую секунду тренировки.



Даже во время отдыха стоит двигаться / Фото Sam Moqadam

6. Повышай температуру

Пусть в комнате или зале будет более высокая температура. Да и ты можешь одеть, например, более теплый свитер. Все это позволит потеть, а также сжигать больше калорий.

По данным The Sweat Shoppe, тренировки в жаркой комнате могут помочь сжечь до 1000 калорий за 55-секундную велосипедную сессию. Но здесь следует быть осторожным, чтобы ты не потерял сознание от повышенной температуры.

7. Не прыгай

Многие люди немного подпрыгивают во время езды на велосипеде, особенно стоя. Но это создает нагрузку на суставы и снижает количество сжигаемых калорий. Важно, чтобы твое тело оставалось стабильным, чтобы действительно привлекать нужные мышцы.

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