У Джейсона Стэтхэма есть 6-дневной распорядок. Он придерживается его, чтобы не только потреблять достаточное количество калорий, но и нарастить мышечную массу. Попробуй и ты!

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Мы видели Джейсона Стэтхэма шпионом миллион раз. Он дрался с гигантскими акулами и должен был бороться со своим злейшим врагом в "Форсаж: Хоббс и Шоу", чтобы спасти свою сестру. И в этом мощные роли актера не заканчиваются.

В свои 53 года Стэтхэм не только зверь в тренажерном зале. Он также знает о важности правильной диеты и придерживается той, которую создали специально для него. С ее помощью можно привести себя в форму и нарастить мышцы в кратчайшие сроки.

Джейсон Стэтхэм – настоящая звезда боевиков / Инстаграм Джейсона Стэтхэма

При подготовке к фильмам цель Стэтхэма – увеличить или сохранить мышечную массу, ускорить метаболизм. Он отдает предпочтение здоровым белкам и жирам, которые являются частью меню актера. Само оно довольно простое и может подстраиваться под каждого человека в зависимости от его целей и уровня.

Что ест Джейсон Стэтхэм, чтобы нарастить мышцы?

Ранее Стэтхэм рассказал, что его цель – поддерживать мышечную массу. Поэтому он потребляет здоровую, богатую питательными веществами пищу. Он пытается добавить в рацион орехи, рыбу и курицу.

Каков его пищевой распорядок дня?

Завтрак. Как правило, в Стэтхэма на завтрак фрукты, овсянка, мюсли или яйца.

Обед. Актер говорит, что он не веган, но из пищи он отдает предпочтение овощам и рису. Также на обед он ест суп. Не обходится без медленных углеводов, необходимых для наращивания мышечной массы.

Ужин. На ужин он отдает предпочтение блюдам с высоким содержанием белка. Поэтому Стэтхэм рекомендует выбирать между курицей, рыбой или мясом. Их он сочетает с овощами или салатом.

Перекус. Некоторые эксперты рекомендуют есть около 5 раз в день. Стэтхэм тоже придерживается этих советов, предлагая перекусы между основными приемами пищи. В его случае говорится о небольших закусках с высоким содержанием белка. Это, например, орехи или арахисовое масло.



Рацион Джейсона Стэтхэма полон белками и полезными жирами / Фото Unsplash

Возьми на вооружение Тренировка Джейсона Стэтхэма: как нарастить мышцы с помощью 6-дневной программы