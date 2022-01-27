Фітнес-тренер з ютуб-каналу "Запитай тренера!" розповів, як за лічені дні – якщо не за один – можна позбутися зайвих кілограмів. А також він поділився міркуваннями стосовно того, що успіх схуднення – це не лише про цифри, які ти бачиш на вагах.

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Як скинути 2 – 3 кілограми за тиждень? Насправді, друзі, якщо відповідати на суто поставлене запитання, то це доволі легко. Адже вага складається з м'язової тканини, жирової тканини та водно-сольового балансу. Відповідно, зменшення ваги та зменшення жирової тканини – це трохи різні речі,

– наголошує тренер.

Тож, на його думку, може бути достатньо усього одного дня, щоб позбутися кількох кілограмів. Здавалося б, усе дуже і дуже круто. Але не поспішай радіти.

Чому схуднення на кілька кілограмів не результативне

Почнімо з того, що важливий час зважування. Чи знав ти, що зранку ти завжди важиш менше, а ввечері – більше? Усе ніби й логічно: протягом дня ти їси, п'єш. Тож твоя вага росте.

Перевір себе: якщо ти цього не знав – можеш спробувати зважитись зранку на голодний шлунок і ввечері та подивитися на результати.

Що ж стосується самого схуднення, то найлегше скинути вагу завдяки водно-сольовому балансу. На хлопський розум – просто зігнати зайву воду.

Це може бути завдяки потовиділенню, тобто тренування, кардіонавантаження, сауна і так далі. І це може бути завдяки звичайним діуретикам,

– додає він.



Зігнати зайву рідину можна за допомогою походу в сауну / Фото HUUM

Звідси й основний висновок, який варто зробити кожному. Цифри на вагах не настільки важливі як, наприклад, твій зовнішній вигляд або самопочуття. Вага – доволі перемінний фактор. Тож на неї тренер рекомендує звертати увагу в останню чергу.

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Якщо ж тобі і треба позбутися кількох зайвих кілограмів за лічені дні, то ти знаєш, як це зробити. Головне – не фанатіти таким підходом, адже дуже високі шанси дійти до зневоднення або виснаження організму.

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