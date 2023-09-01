Але якщо ти прагнеш досягти здорової ваги та спалити трохи жиру, то є кілька речей, які слід додати до твоєї прогулянки.

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Ходьба, особливо вранці, – чудова вправа. Ходьба – це безплатно, вона покращує настрій, додає енергії та допомагає зменшити жирові відкладення на животі, а також є чудовим способом очистити голову і зняти стрес.

Можливо, це не перше, що спадає на думку, коли ти хочеш спалити жир і побачити багато спалених калорій на своєму спортивному смартгодиннику. Але це, безумовно, те, що ходьба теж може зробити.

За даними Very Well Fit, тренування з помірною та середньою інтенсивністю є одним з найкращих варіантів для спалювання жиру. Адже під час тренування твоє тіло використовує накопичений жир для отримання енергії, натомість під час інтенсивніших тренувань на перше місце виходять вуглеводи.

Але як слід ходити, якщо ви хочете спалити більше калорій і жиру?

1. Збільш інтенсивність тренування

Коли ми говоримо про збільшення інтенсивності, ми не маємо на увазі постійну ходьбу з екстремальною швидкістю, але граємо з такими речами, як відстань, час і швидкість.

Річ у тім, що фізичні вправи повинні бути складними для організму, і хоча немає нічого поганого в тому, щоб ходити в дуже повільному темпі або протягом декількох хвилин, збільшення темпу, часу і відстані може суттєво вплинути на спалювання калорій. Саме тому рекомендується використовувати різні типи прогулянок: повільніші, довші, швидші, під нахилом і т.д.

2. Інтервали: змінюй швидкість

Інтервали – це чудовий спосіб спалювання жиру, оскільки вони підвищують частоту серцевих скорочень і вводять тебе у зону спалювання жиру.

Це означає, що під час прогулянки у тебе є моменти, коли ти йдеш швидше, і моменти, коли ти йдеш трохи повільніше, щоб відновити і знову наростити швидкість.

Medical News Today радить починати з легкої ходьби протягом 5 –10 хвилин для розігріву, потім збільшувати швидкість, в некомфортному, але терпимому темпі, приблизно на 10 – 15 секунд. Після цього повернутися до звичайної ходьби на кілька секунд і повторювати інтервали до тих пір, поки ти можеш витримати.



Змінюй швидкість ходьби / Фото standret

3. Ходьба на пагорб

Ходьба вгору, по сходах або на біговій доріжці з хорошим нахилом також збільшує кількість спалюваних калорій. Адже це зазвичай інтенсивніше та складніше заняття, ніж ходьба по рівній, плоскої місцевості.

Ти можеш іти повільніше, але не зупиняйся на півдорозі, і намагайся збільшувати відстань поступово.

4. Додай інші вправи під час прогулянки

Ще один чудовий спосіб спалити більше калорій під час прогулянок – додати інші вправи в процесі. Medical News Today стверджує, що під час ходьби ти можеш додати такі вправи, як присідання, підтягування, випади або навіть відтискання, щоб активувати більше м'язів тіла і включити елементи опору під час кардіотренувань. Додавання цих вправ також допоможе тобі наростити м'язову масу.

5. Ходи достатньо часу

Чим більше ти ходиш, тим більше калорій ти спалюєш. Хороша новина полягає в тому, що не обов'язково робити це за один сеанс, але, згідно з Medical News Today, ти можеш розбити свої прогулянки на 3 коротші сеанси протягом дня. Намагайся зробити кожну з них тривалістю не менше 15 хвилин.



Приділяй прогулянкам достатньо часу / Фото freepik

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Скористайся цими порадами. З їхньою допомогою ти спалюватимеш зайві калорії та робитимеш кроки назустріч собі новому. Повір, тобі сподобається результат!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.