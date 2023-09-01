Но если ты стремишься достичь здорового веса и сжечь немного жира, то есть несколько вещей, которые следует добавить к твоей прогулке.

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Ходьба, особенно утром, – отличное упражнение. Ходьба – это бесплатно, она улучшает настроение, добавляет энергии и помогает уменьшить жировые отложения на животе, а также прекрасный способ очистить голову и снять стресс.

Возможно, это не первое, что приходит в голову, когда ты хочешь сжечь жир и увидеть много сожженных калорий на своих спортивных смарт-часах. Но это, безусловно, то, что ходьба тоже может совершить.

По данным Very Well Fit, тренировки с умеренной и средней интенсивностью являются одним из лучших вариантов для сжигания жира. Ведь во время тренировки твое тело использует накопленный жир для получения энергии, а во время более интенсивных тренировок на первое место выходят углеводы.

Но как следует ходить, если вы хотите сжечь больше калорий и жира?

1. Увеличь интенсивность тренировки

Когда мы говорим об увеличении интенсивности, мы не подразумеваем постоянную ходьбу с экстремальной скоростью, но играем с такими вещами, как расстояние, время и скорость.

Дело в том, что физические упражнения должны быть сложными для организма, и хотя нет ничего плохого в том, чтобы ходить в очень медленном темпе или в течение нескольких минут, увеличение темпа, времени и расстояния может оказать существенное влияние на сжигание калорий. Именно поэтому рекомендуется использовать разные типы прогулок: более медленные, более длинные, более быстрые, под наклоном и т.д.

2. Интервалы: изменяй скорость

Интервалы – это отличный способ сжигания жира, поскольку они повышают частоту сердечных сокращений и вводят тебя в зону сжигания жира.

Это значит, что во время прогулки у тебя есть моменты, когда ты идешь быстрее, и моменты, когда ты идешь немного медленнее, чтобы восстановить и снова нарастить скорость.

Medical News Today советует начинать с легкой ходьбы в течение 5 – 10 минут для разогрева, затем увеличивать скорость в некомфортном, но терпимом темпе примерно на 10 – 15 секунд. После этого вернуться к обычной ходьбе на несколько секунд и повторять интервалы до тех пор, пока ты можешь выдержать.



Меняй скорость ходьбы / Фото standret

3. Ходьба на холм

Ходьба в гору, по лестнице или на беговой дорожке с хорошим наклоном также увеличивает количество сжигаемых калорий. Ведь это обычно более интенсивное и сложное занятие, чем ходьба по ровной, плоской местности.

Ты можешь идти медленнее, но не останавливайся на полпути и старайся увеличивать расстояние постепенно.

4. Добавь другие упражнения во время прогулки

Еще один отличный способ сжечь больше калорий во время прогулок – добавить другие упражнения в процессе. Medical News Today утверждает, что во время ходьбы ты можешь добавить такие упражнения, как приседания, подтягивания, выпады или даже отжимания, чтобы активировать больше мышц тела и включить элементы сопротивления во время кардиотренировки. Добавление этих упражнений также поможет тебе нарастить мышечную массу.

5. Ходи достаточно времени

Чем больше ты ходишь, тем больше калорий ты сжигаешь. Хорошая новость состоит в том, что не обязательно делать это за один сеанс, но, согласно Medical News Today, ты можешь разбить свои прогулки на 3 более короткие сеансы в течение дня. Старайся сделать каждую из них продолжительностью не менее 15 минут.



Уделяй прогулкам достаточно времени / Фото freepik

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Воспользуйся этими советами. С их помощью ты будешь сжигать лишние калории и делать шаги навстречу себе новому. Поверь, тебе понравится результат!

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.