"Клуб 200" – не престижний клуб, до якого входять лише зірки. Насправді це фітнес-челендж, створений Крісом Гемсвортом. А ти ж то знаєш, що він – справжній гуру у питаннях, які стосуються роботи над собою.

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У чому суть виклику "Клубу 200"

Його суть полягає в тому, щоб вивести тебе з зони комфорту та допомогти подолати фізичні та психічні бар'єри. І саме тому Кріс Гемсворт кинув божевільний виклик, який не всім по зубах. Адже потрібно буде виконати 1000 повторень! 1000, Карл!

УВАГА! Ми наполегливо не рекомендуємо виконувати усі 1000 повторень, якщо ти у не найкращій фізичній формі. Слід бути максимально обережним, щоб не завдати собі шкоди, намагаючись ставати кращою версією себе вчорашнього.

Кріс Гемсворт любить поєднувати кардіотренування з силовими тренуваннями, заняттями на свіжому повітрі та використанням незначного обладнання. А ще він постійно шукає нові способи напружувати свої м'язи. І робить він це не лише для того, щоб ці м'язи були великими, а й щоб ти сам ставав сильнішим.

Це надихнуло його створити умовний "Клуб 200". Він складається з п'ятьох ключових вправ. І тобі потрібно буде зробити по 200 повторень кожної.

Комплекс вправ на 200 повторень

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Альпіністи. Варто почати з положення високої планки, зап'ястя за плечима, а ноги прямо позаду тебе. З цього моменту ти повинен по черзі підтягувати коліна до грудей, ніби ти біжиш. Варто робити це якомога швидше.

Присідання. Стань, розставивши ноги на ширині стегон, тримаючи спину прямою. Опускайся, поки стегна не стануть паралельними землі. Не змикай коліна, а також не відривай стопи від підлоги.

Відтискання. Почни з високої планки, зап'ястя під плечима, утворюючи лінію від голови до ніг. Тримаючи лікті щільно до тіла, опустися, поки груди не наблизяться до підлоги, а потім підійми своє тіло.

Ножиці. Сядь на підлогу, трохи відхилися та відірви ноги від підлоги. З цього моменту тобі потрібно по черзі міняти ноги, ніби ти – ножиці.

Sit Thru. Встань рачки. Долоні мають бути під плечовими суглобами, а коліна – під кульшовими. Коліна не торкаються підлоги, розташовані на 7 – 8 сантиметрів вище. Підійми ліву руку й одночасно праву ногу проведи ліворуч під тілом. На піку руху твої стегна повинні бути за лічені сантиметри від підлоги.

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Гемсворт рекомендує зробити по 200 повторень кожної вправи. Ми ж не були б настільки категоричними. Розбий їх на блоки та виконуй упродовж дня. Таким чином ти зможеш впоратися з цим викликом. Але будь максимально обережним, враховуючи своє самопочуття та сигнали, які подає організм.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Перед тим як братися за цей виклик, звернися до лікаря. Він допоможе визначити, чи є в тебе протипоказання для нього.