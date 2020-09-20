Побачення з дівчиною – це не лише про тримання за руки та прогулянки містом. Щоб не засмутити її та справити правильне враження, потрібно докласти трішки більше зусиль, ніж тобі здається на перший погляд. Ми допоможемо тобі не підкачати та зробити усе для того, аби побачення отримало логічне продовження.

Спеціально для тебе Men 24 склав інструкцію, яка дозволить правильно поводитися на побаченні з дівчиною. Не підкачай!

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Забудь про гру в мовчанку

Мовчати на побаченні – не найкраща стратегія. Звичайно ж, ти можеш натрапити на панянку, яка буквально засипатиме тебе запитаннями. Але це геть зовсім не означає, що ти повинен відмовчуватися.

Не чекай і намагайся заповнювати паузи. Звичайно ж, іноді добре разом помовчати. Але погодься, що на першому побаченні така поведінка виглядатиме дещо дивно.



Не змушуй її нудьгувати на побаченні / Фото кадр з фільму

Мінне поле

Кожна панянка – особистість, і до кожної потрібен особливий ключ. Тож не потрібно використовувати геть усі хитрощі пікапу, які ти почитав у пацанських пабліках. Спокійніше, а то у тебе є геть усі шанси все провалити з першої ж хвилини.

Підіймай якусь тему та звертай увагу на її реакцію. Це дозволить врятуватися, якщо розмова починає іти не в тому руслі.

Запитуй правильно

Перші побачення створені для абстрактних питань. Ти можеш цікавитися її мріями, планами на майбутнє та ще чимось нейтральним.

Не перетворюй побачення на співбесіду. Запитання про роботу тут будуть явно недоречними.



Невимушені питання дозволяють розслабитися / Фото expatica

Засипай компліментами

Абсолютно кожна жінка любить вухами, тож не лінуйся говорити їй приємні слова. Але з однією важливою поправочкою: це має бути щиро та з усього серця. Повір, вона відчує, коли ти своїми "теплими" словами буквально протоптуватимеш стежинку до її спідньої білизни.

Уникай вульгарних компліментів. Можливо, вони б і сподобалися дівчині, але явно не на одному з перших побачень.

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Будь уважним

Можеш під час побачення пригадувати те, що вона сказала на самому початку. Звернути увагу на деталі, якими вона поділилась без задніх думок. Використовуй фрази типу: "Кажеш, у тебе лабрадор? То як щодо того, щоб якось разом його вигуляти?".

Будь максимально уважним до усього, що вона скаже. Дівчина оцінить це однозначно.



Уважно слухай усе, що вона говорить / Фото gottman

Наостанок нагадуємо про те, що дуже важливо у будь-якій ситуації залишатися собою. Повір, вона дуже швидко розкусить твої надмірні старання та намагання її вразити!