Как очаровать на свидании любую девушку: полезная инструкция для мужчины
Свидание с девушкой – это не только о держании за руки и прогулках по городу. Чтобы не огорчить ее и произвести правильное впечатление, нужно приложить немного больше усилий, чем тебе кажется на первый взгляд. Мы поможем тебе не подкачать и сделать все для того, чтобы свидание получило логическое продолжение.
Специально для тебя Men 24 составил инструкцию, которая позволит правильно вести себя на свидании с девушкой. Не подкачай!
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Забудь об игре в молчанку
Молчать на свидании – не лучшая стратегия. Конечно же, ты можешь встретить барышню, которая будет буквально засыпать тебя вопросами. Но это совершенно не означает, что ты должен отмалчиваться.
- Не жди и старайся заполнять паузы. Конечно же, иногда хорошо вместе помолчать. Но согласись, что на первом свидании такое поведение будет выглядеть несколько странно.
Не заставляй ее скучать на свидании / Фото кадр из фильма
Минное поле
Каждая барышня – личность, и к каждой нужен особый ключ. Поэтому не нужно использовать буквально все ухищрения по пикапу, которые ты почитал в пацанских пабликах. Спокойнее, а то у тебя есть шансы все провалить с первой же минуты.
- Поднимай какую-то тему и обращай внимание на ее реакцию. Это позволит спастись, если разговор начинает идти не в том русле.
Спрашивай правильно
Первые свидания созданы для абстрактных вопросов. Ты можешь интересоваться ее мечтами, планами и еще чем-то нейтральным.
- Не превращай свидание на собеседование. Вопросы о работе здесь будут явно неуместными.
Непринужденные вопросы позволяют расслабиться / Фото expatica
Засыпай комплиментами
Абсолютно каждая женщина любит ушами, поэтому не ленись говорить ей приятные слова. Но с одной важной поправочки: это должно быть искренне и от всего сердца. Поверь, она почувствует, когда ты своими "теплыми" словами буквально пробиваешь тропинку к ее нижнему белью.
- Избегай пошлых комплиментов. Возможно, они бы и понравились девушке, но явно не на одном из первых свиданий.
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Будь внимательным
Можешь во время свидания вспоминать то, что она сказала в самом начале. Обратить внимание на детали, которыми она поделилась без задних мыслей. Используй фразы типа: "Говоришь, у тебя есть лабрадор? Так как насчет того, чтобы как-то вместе его выгулять?".
- Будь максимально внимательным ко всему, что она скажет. Девушка оценит это однозначно.
Внимательно слушай все, что она говорит / Фото gottman
Напоследок напоминаем о том, что очень важно в любой ситуации оставаться собой. Поверь, она очень быстро раскусит твои лишние старания и попытки ее поразить!