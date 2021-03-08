Быть директором компании – непростая задача. Но есть принцип, который Джефф Безос и Тим Кук используют для повышения своей производительности. Он может дать тебе ключ к пониманию того, почему Apple и Amazon – две самые успешные компании мира. Рассказываем, в чем он заключается.

Джефф Безос и Тим Кук имеют свое видение того, как использовать личное время. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы твоя продуктивность была всегда на высоте!

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Тим Кук – руководитель одной из самых дорогих компаний в мире. Он считается признанным лидером в области технологических инноваций. В его команде работает более 145 тысяч сотрудников. И с ними всеми нужно уметь разобраться.

Джефф Безос, который недавно объявил, что перестанет быть генеральным директором Amazon , в течение многих лет продвигал свою флагманскую компанию. Он в свое время не подозревал, что со временем сайт бесплатных онлайн-продаж станет настоящим гигантом, который будет приносить миллиарды.

И хотя для управления этими компаниями, безусловно, нужно гораздо больше, чем просто характер, правда в том, что Джефф Безос и Тим Кук не могут позаботиться обо всех аспектах бизнеса своих компаний.

Как повышают производительность Джефф Безос и Тим Кук

Только не смейся. Если говорить прост ы ми словами, то миллиардеры призывают "просто делать то, что тебе нужно". И хотя это звучит как шутка, однако, этот принцип таки работает.



Тебе просто нужно делать то, что тебе нужно / Фото Unsplash

"Красота этого принципа заключается в том, что у него есть два преимущества. Во-первых, такое мышление помогает тебе расставить приоритеты и управлять ограниченным ресурсом времени, который у тебя есть каждый день. Это заставляет тебя сосредоточиться на том, что делать со своим временем" – говорит технологический аналитик Джейсон Афен.

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Если ты руководитель, то знаешь, что тебе нужно принимать стратегические решения. Здесь аналитики предлагают учесть Безоса, который обычно принимает "односторонние решения". Имеется в виду те, которые уже не позволят вернуться.

"Быть генеральным директором Amazon – это огромная ответственность, которая поглощает тебя. Когда на тебя возложена такая ответственность, трудно обращать внимание на еще что-то", – заявил Безос, когда покинул свой пост, чтобы отдать свое место Энди Яссы.

Тим Кук – это один замечательный пример способа мышления, который рассматривает делегирования полномочий. Это прекрасная возможность сосредоточиться на том, для чего это действительно нужно людям. Например, ни для кого не секрет, что сила Кука не в дизайне, как у его предшественника, Стива Джобса. Он, когда возглавил Apple, не слишком часто наведывается в дизайнерскую зону. Кук необходим в других сферах, которым он уделяет достаточно внимания.



Тебе следует научиться делегировать обязанности / Фото Unsplash

Задай себе этот вопрос

Эксперт отмечает, что тебе нужно задать себе один четкий вопрос: могут ли эту задачу выполнить без моего вмешательства? Если так, то посвяти свободное время другим задачам.

"Задача лидера – найти лучших людей для решения любой задачи. Затем ты должен предоставить им ресурсы, поддержку и ответственность для улучшения. Затем ты должен сосредоточиться на том, что только лидер может сделать для бизнеса. Все просто", – подчеркивает Джейсон Афен.

Поэтому возьми на вооружение принцип, которым пользуются Джефф Безос и Тим Кук. Он позволит тебе не только быть более продуктивным, но и иметь больше свободного времени.