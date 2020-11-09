Успішний британський підприємець та блогер Томас Оппонг розповів, як відкрив для себе ультрадіанні ритми. А головне – що таке метод "90 на 30" та як з його допомогою суттєво збільшити свою продуктивність.

Томас Оппонг – підприємець, блогер, засновник ресурсу AllTopStartups, є серед 100 найвпливовіших британських підприємців за версією Rise, як зауважив Men 24. Він поділився власним досвідом, як стати монстром продуктивності.

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"Погана новина – час летить. Хороша новина – ти його пілот", – Майкл Альтшулер

Ти оточений безліччю чинників, які розпорошують та відвертають увагу. Перевантажений проєктами, цілями, завданнями, телефонними дзвінками, електронними листами тощо. А ще й твої родичі, друзі та колеги постійно вимагають присвятити їм час.

Та навіть у серці цього хаосу можна зберігати спокій.

Треба скоротити, спростити, розвантажити свій розклад. Виокремити час на термінові справи. Зосередитися на важливій роботі. Які завдання важливі й термінові – вирішувати тільки тобі. Як і те, коли їх слід виконувати.

А тепер увага: організм людини працює циклами. Їх називають "ультрадіанні ритми". Кожен з таких циклів має протяжний пік, коли ти заряджений енергією, і западину – період виснаження. Люди, які розуміють цю закономірність, працюють краще.



Перевантаженість завданнями – одна з центральних проблем сучасного робочого ритму / Фото pixabay

90 на 30

Дуже важливо розуміти природні ритми нашого тіла і погоджувати з ними періоди роботи й відпочинку. А у свій "піковий час" намагатися зробити якомога більше, поки енергія і сила волі не вичерпалися.

Це Оппонг і називає правилом "90 на 30". 90 хвилин – навантаження, 30 хвилин – відпочинок. І так по колу.

"За ці 90 хвилин я встигав зробити більше, ніж за будь-який порівнянний період часу протягом решти дня. Я дуже задоволений", – зізнався підприємець.

Ефективніше складні завдання виконувати у перші цикли дня – зранку. Енергія і здатність до інтенсивної праці падають протягом дня. Чим пізніше ти братимешся за складні завдання, тим вищий ризик, що ти їх або зробиш недобре, або відкладеш.



90 хвилин працюй з важливим, 30 – з другорядним: це збільшить твою продуктивність / Фото pixabay

Метод Pomodoro радить брати для інтенсивної праці період у 25 хвилин. Але Томас Оппонг не згоден.

Він каже, з посиланням на дослідження The Enchanted World of Sleep, що оптимальний відрізок часу, протягом якого людина здатна ефективно зосереджуватися на одній меті – саме 90 хвилин.

До слова, 30 хвилин відпочинку – це не означає "нічого не роблю" чи "сиджу в соцмережах". Це теж робочий час, отже ти повинен віддавати його роботі. Але не складним, не важливим, не пріоритетним завданням, а необхідній рутині.

Цікавий факт: дослідження сну показали, що протягом 90 хвилин мозок людини проходить 5 стадій активності, потім відпочиває 20 – 30 хвилин, і потім повторює цикл. Чому б не підпорядкувати організм цьому ритму і за неспання?

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Як змусити себе працювати у ритмі "90 на 30"

В основі методу – сила звички. Треба привчити себе розв'язувати найскладніші завдання дня у перші 90 його хвилин, довівши цей розпорядок до автоматизму.