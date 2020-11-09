Успешный британский предприниматель и блогер Томас Оппонг рассказал, как открыл для себя ультрадианные ритмы. А главное – что такое метод "90 на 30" и как с его помощью существенно увеличить свою производительность.

Томас Оппонг – предприниматель, блогер, основатель ресурса AllTopStartups, присутствующий среди 100 самых влиятельных британских предпринимателей по версии Rise, как заметил Men 24 . Он поделился собственным опытом, как стать монстром продуктивности.

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"Плохая новость – время летит. Хорошая новость – ты его пилот", – Майкл Альтшулер

Ты окружен множеством факторов, которые распыляют и отвлекают внимание. Перегружен проектами, целями, задачами, телефонными звонками, электронными письмами и тому подобное. А еще и твои родственники, друзья и коллеги постоянно требуют посвятить им время.

Но даже в сердце этого хаоса можно сохранять спокойствие.

Надо сократить, упростить, разгрузить свое расписание. Выделить время на срочные дела. Сосредоточиться на важной работе. Какие задачи важные и срочные – решать только тебе. Как и то, когда их следует выполнять.

А теперь внимание: организм человека работает циклами. Их называют "ультрадианные ритмы". Каждый из таких циклов имеет протяжный пик, когда ты заряжен энергией, и яму – период истощения. Люди, которые понимают эту закономерность, работают лучше.



Перегруженность задачами – одна из центральных проблем современного рабочего ритма / Фото pixabay

90 на 30

Очень важно понимать природные ритмы нашего тела и согласовывать с ними периоды работы и отдыха. А в свое "пиковое время" пытаться сделать как можно больше, пока энергия и сила воли не иссякли.

Это Оппонг и называет правило "90 на 30". 90 минут – нагрузка, 30 минут – отдых. И так по кругу.

"За эти 90 минут я успевал сделать больше, чем за любой сопоставимый период времени в течение остального дня. Я очень доволен", – признался предприниматель.

Эффективнее сложные задачи выполнять в первые циклы дня – утром. Энергия и способность к интенсивному труду падают в течение дня. Чем позже ты возьмёшься за сложные задачи, тем выше риск, что ты их или сделаешь плохо, или отложишь.



90 минут работай с важным, 30 – с второстепенным: это увеличит твою продуктивность / Фото pixabay

Метод Pomodoro советует брать для интенсивной работы период в 25 минут. Но Томас Оппонг не согласен.

Он говорит, ссылаясь на исследования The Enchanted World of Sleep, что оптимальный отрезок времени, в течение которого человек способен эффективно концентрироваться на одной цели – именно 90 минут.

К слову, 30 минут отдыха – это не значит "ничего не делаю" или "сижу в соцсетях". Это тоже рабочее время, значит ты должен отдавать его работе. Но не сложной, не важной, не приоритетной задаче, а необходимой рутине.

Интересный факт: исследования сна показали, что в течение 90 минут мозг человека проходит 5 стадий активности, затем отдыхает 20 – 30 минут, и затем повторяет цикл. Почему бы не подчинить организм этому ритму и во время бодрствования?

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Как заставить себя работать в ритме "90 на 30"

В основе метода – сила привычки. Надо приучить себя решать самые сложные задачи дня в первые 90 его минут, доведя этот распорядок до автоматизма.