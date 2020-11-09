Время летит, но пилот – ты: как стать более продуктивным на работе по методу "90 на 30"
Успешный британский предприниматель и блогер Томас Оппонг рассказал, как открыл для себя ультрадианные ритмы. А главное – что такое метод "90 на 30" и как с его помощью существенно увеличить свою производительность.
Томас Оппонг – предприниматель, блогер, основатель ресурса AllTopStartups, присутствующий среди 100 самых влиятельных британских предпринимателей по версии Rise, как заметил Men 24. Он поделился собственным опытом, как стать монстром продуктивности.
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"Плохая новость – время летит. Хорошая новость – ты его пилот", – Майкл Альтшулер
Ты окружен множеством факторов, которые распыляют и отвлекают внимание. Перегружен проектами, целями, задачами, телефонными звонками, электронными письмами и тому подобное. А еще и твои родственники, друзья и коллеги постоянно требуют посвятить им время.
- Но даже в сердце этого хаоса можно сохранять спокойствие.
Надо сократить, упростить, разгрузить свое расписание. Выделить время на срочные дела. Сосредоточиться на важной работе. Какие задачи важные и срочные – решать только тебе. Как и то, когда их следует выполнять.
Перегруженность задачами – одна из центральных проблем современного рабочего ритма / Фото pixabay
90 на 30
Очень важно понимать природные ритмы нашего тела и согласовывать с ними периоды работы и отдыха. А в свое "пиковое время" пытаться сделать как можно больше, пока энергия и сила воли не иссякли.
- Это Оппонг и называет правило "90 на 30". 90 минут – нагрузка, 30 минут – отдых. И так по кругу.
"За эти 90 минут я успевал сделать больше, чем за любой сопоставимый период времени в течение остального дня. Я очень доволен", – признался предприниматель.
90 минут работай с важным, 30 – с второстепенным: это увеличит твою продуктивность / Фото pixabay
Метод Pomodoro советует брать для интенсивной работы период в 25 минут. Но Томас Оппонг не согласен.
- Он говорит, ссылаясь на исследования The Enchanted World of Sleep, что оптимальный отрезок времени, в течение которого человек способен эффективно концентрироваться на одной цели – именно 90 минут.
К слову, 30 минут отдыха – это не значит "ничего не делаю" или "сижу в соцсетях". Это тоже рабочее время, значит ты должен отдавать его работе. Но не сложной, не важной, не приоритетной задаче, а необходимой рутине.
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Как заставить себя работать в ритме "90 на 30"
В основе метода – сила привычки. Надо приучить себя решать самые сложные задачи дня в первые 90 его минут, доведя этот распорядок до автоматизма.
- Достигать максимальных результатов, максимальной продуктивности можно только при целенаправленной работе над этим. Но если ты понимаешь цель и берешься к ее воплощению решительно, какие могут быть сомнения в ее достижении?
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