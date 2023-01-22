Почнімо з загальних рекомендацій. У ВООЗ зазначили, що на тиждень слід приділяти по 150 хвилин помірним вправам (швидкій ходьбі) або 75 хвилин активнішим (біг підтюпцем). Гаразд, це про підтримку свого тіла в тонусі. А що ж робити тим, хто хоче побудувати його та зробити досконалішим?

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Якщо ти думав, що тренуватися слід щодня, то цю ідею слід викинути з голови негайно. Це може лише нашкодити тобі та не матиме нічого спільного з роботою над тілом своєї мрії.

Скільки разів на тиждень тренуватися

Оглядачі зауважили, що тренуватися бажано 4 рази на тиждень. І в цьому випадку варто поєднувати тренування високої та низької інтенсивності. Цієї кількості буде достатньо, щоб у тебе була можливість опрацьовувати всі групи м'язів.



Експерти рекомендують тренуватися 4 рази на тиждень / Фото master1305

Наприклад, фітнес-тренер Ден Кастільо зазначив, що слід не лише тягати залізо. Варто також приділяти бодай один день на тиждень гнучкості та розтяжці.

Чи шкідливо займатися щодня?

Ти фанатик спорту та любиш щоденні тренування? Немає проблем: зазвичай тренуватися щодня не настільки шкідливо. Основна вимога полягає в тому, щоб ти почувався здоровим і бадьорим. Не забувай дбайливо ставитися до свого тіла.

Ти повинен адаптувати свій план тренувань таким чином, щоб міг чергувати витривалість, нарощування м'язів, а також регенерацію.

Важливе відновлення

Питання відновлення одне з ключових. Тому тренери не рекомендують займатися щоденно. Твій максимум – чотири рази на тиждень. Якщо ж не приділяти час регенерації, то дуже швидко результативність зведеться до нуля.

Протягом трьох днів, що залишилися, я рекомендую поєднання пасивного й активного відновлення,

– закликав Кастільйо.



Після тренувань слід не забувати про відпочинок / Фото senivpetro

Під пасивним відпочинком мається на увазі те ж лежання на дивані. А ось активна регенерація – вправи, які не завдають шкоди суглобам і м'язам. Наприклад, тривалі прогулянки, їзда на велосипеді, плавання. За словами експерта, якщо у тебе є особлива тяга до руху, то ти можеш приділяти тренуванням п'ять днів на тиждень. Але це вже максимум-максимум.

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Рекомендуємо слідкувати за сигналами, які подає тобі організм. Якщо маєш сили, то можеш собі дозволити додаткове тренування. А якщо ж ти потребуєш відпочинку, то не виснажуй себе. Це надзвичайно важливо, адже відсутність відновлення вкрай негативно впливає як на тебе, так і на прогрес. Ти ж не хочеш тупцювати на місці?