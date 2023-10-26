Але фізична підготовка, яку проходять такі гонщики, як Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Льюїс Гамільтон і Карлос Сайнс, є жорсткою і ретельно опрацьованою. Навантаження на машину насправді дуже велике.

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Навіть наприкінці гонки водій може втратити до 3 кілограмів ваги. Саме тому необхідно тренувати і зміцнювати м'язи, які постійно піддаються стресу від прискорень, уповільнень і бічних поштовхів.

Серце і м'язи

Період року, коли гонщики Формули-1 працюють найважче, – це період між закінченням одного сезону і початком наступного, приблизно три місяці (грудень, січень і лютий), коли, не маючи можливості змагатися, вони присвячують себе фізичним тренуванням.

Оскільки після початку чемпіонату вони дуже часто перебувають у турне по всьому світу, а робота обмежується кількома заняттями в тренажерному залі або кількома поїздками на велосипеді по трасі, де проходять перегони.

Підготовка зосереджена в основному на найбільш навантажених ділянках тіла (шия і руки), а також на серці, з вправами, спрямованими на підвищення пульсу і поліпшення витривалості, імітуючи умови, з якими вони згодом зіткнуться на трасі.

Тренування в тренажерному залі проводяться з використанням гир, штанги, гантелей і гребних тренажерів (а також вільного тіла з присіданнями, відтисканнями і присіданнями), в той час, як для шиї багато бігунів використовують спеціальні шоломи, прикріплені до гирі, з еластичною стрічкою, яка діє як тягнучка, так що їм доводиться чинити тиск. Це потрібно, щоб утримувати положення, імітуючи те, що відбувається, наприклад, при проходженні повороту, коли тіло виштовхується назовні під дією відцентрової сили автомобіля.

Також потрібно тренувати ноги, особливо ліву. Причина в тому, що саме їй доводиться впиратися в педаль гальма, прикладаючи в середньому силу понад 130 кілограмів (підраховано, наприклад, що в Гран-прі Іспанії загальне навантаження на педаль від старту до фінішу становить 52 тонни, з піками понад 200 кілограмів у 10-му повороті).

Звісно, окрім вправ для шиї, рук і ніг, є ще заняття боксом, їзда на велосипеді, плавання, а взимку – багато альпінізму. Звичайно, не для того, щоб кататися на лижах з друзями (хоча іноді у вихідні дні це можливо), а для того, щоб зміцнити свої м'язи, катаючись на лижах в гору, і тренувати серце до втоми.

Поза фізичними навичками

Для всіх гонщиків Формули-1 основою зазвичай є гонки, але це ще не все. Вони також повинні тренувати свої рефлекси, оскільки змушені ухвалювати рішення за частки секунди, щоб уникнути аварії, знайти правильне місце для обгону та ідеальний час для цього. І все це на швидкості понад 300 кілометрів на годину.

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Саме тому в програмі підготовки водіїв "Формули-1" використовуються спеціальні тренажери (один з них – панель зі світлодіодами, які спалахують у швидкій послідовності і до яких водій повинен доторкнутися за найкоротший час) саме для цього – підвищення швидкості реакції, поліпшення периферійного зору, скорочення часу фокусування і поліпшення зорово-моторної координації (для цього також використовуються прості тенісні м'ячики, які водій повинен ловити на льоту і знову кидати).