Но физическая подготовка, которую проходят такие гонщики, как Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Льюис Гамильтон и Карлос Сайнс, жесткая и тщательно проработана. Нагрузка на машину на самом деле очень велика.

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Даже в конце гонки водитель может потерять до 3 килограмов веса. Именно поэтому необходимо тренировать и укреплять мышцы, постоянно подвергающиеся стрессу от ускорений, замедлений и боковых толчков.

Сердце и мышцы

Период года, когда гонщики Формулы-1 работают тяжелее всего, – это период между окончанием одного сезона и началом следующего, примерно три месяца (декабрь, январь и февраль), когда, не имея возможности соревноваться, они посвящают себя физической тренировке.

Поскольку после начала чемпионата они очень часто находятся в турне по всему миру, а работа ограничивается несколькими занятиями в тренажерном зале или несколькими поездками на велосипеде по трассе, где проходят гонки.

Подготовка сосредоточена в основном на наиболее нагруженных участках тела (шея и руки), а также на сердце, с упражнениями, направленными на повышение пульса и улучшение выносливости, имитируя условия, с которыми они впоследствии столкнутся на трассе.

Тренировки в тренажерном зале проводятся с использованием гирь, штанги, гантелей и гребных тренажеров (а также свободного тела с приседаниями, отжиманиями и приседаниями), в то время как для шеи многие бегуны используют специальные шлемы, прикрепленные к гире, с эластичной лентой, которая действует как тянучка, так что им приходится оказывать давление. Это нужно, чтобы удерживать положение, имитируя происходящее, например, при прохождении поворота, когда тело выталкивается наружу под действием центробежной силы автомобиля.

Также нужно тренировать ноги, особенно левую. Причина в том, что именно ей приходится упираться в тормозную педаль, прикладывая в среднем силу более 130 килограммов (подсчитано, например, что в Гран-при Испании общая нагрузка на педаль от старта до финиша составляет 52 тонны, с пиками свыше 200 килограммов в 10 ном повороте).

Конечно, кроме упражнений для шеи, рук и ног есть еще занятия боксом, езда на велосипеде, плавание, а зимой – много альпинизма. Конечно, не для того чтобы кататься на лыжах с друзьями (хотя иногда в выходные дни это возможно), а для того, чтобы укрепить свои мышцы, катаясь на лыжах в гору, и тренировать сердце до усталости.

Вне физических навыков

Для всех гонщиков Формулы-1 основой обычно гонки, но это еще не все. Они также должны тренировать свои рефлексы, поскольку вынуждены принимать решения за доли секунды во избежание аварии, найти правильное место для обгона и идеальное время для этого. И все это на скорости более 300 километров в час.

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Именно поэтому в программе подготовки водителей "Формулы-1" используются специальные тренажеры (один из них – панель со светодиодами, которые загораются в быстрой последовательности и которые водитель должен прикоснуться за кратчайшее время) именно для этого – повышение скорости реакции, улучшение периферийного зрения, сокращение времени фокусировки и улучшение зрительно-моторной координации (для этого также используются простые теннисные мячики, которые водитель должен ловить на лету и снова бросать).