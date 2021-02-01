Боль в спине – проблема, которая касается миллионов людей по всему миру. Сидячий образ жизни в течение большей части дня является одним из основных факторов, из-за которого возникает дискомфорт. Делимся с тобой 5 простыми приемами, которые помогут избежать боли в спине.

Источник: GQ

К сожалению, современный ритм жизни заставляет нас все больше времени проводить сидя. Мы не будем рассказывать тебе, насколько это вредно для здоровья. Зато попробуем рассказать о нескольких крутых приемах, которые позволят избежать боли в спине, связанной с сидячей работой!

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1. Не сиди просто так

Не оставайся в одном положении часами. Вставай, делай несколько шагов. Сходить в конце концов на кухню, чтобы сделать себе кофе. Тебе не нужно выполнять полноценную тренировку в середине рабочего дня. Тебе просто необходимо добавлять немного движений в течение дня.

Когда ты двигаешься, различные группы мышц несут ответственность за выравнивание всего твоего тела. Это положительно повлияет не только на твою осанку, но и поможет избавиться от напряжения в спине после завершения рабочего дня.



Старайся хоть раз в час вставать из-за рабочего стола / Фото Unsplash

2. Поставь будильник

Ты можешь даже не замечать, как проходит время, когда ты сосредоточен на работе. Поэтому желательно установить себе будильник, который будет напоминать тебе, что пора двигаться или хотя бы изменить положение. Если у тебя есть фитнес-браслет или смарт-часы, то можешь включить напоминание о подвижности.

3. Организуй рабочее место

Тебе не нужно бежать в магазин, чтобы купить самое дорогое эргономичное кресло. Но очень важно найти удобное место и использовать все необходимое, чтобы быть уверенным в правильной осанке перед компьютером. Экран слишком низко? Положи под него несколько книг, чтобы поднять.

Используй подушку на стуле, отрегулируйте высоту и убедись, что твои ноги хорошо опираются на пол. Все это поможет тебе улучшить осанку и предотвратить боли в спине.



Тебе должно быть удобно работать / Фото Unsplash

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4. Здоровый сон

По мнению экспертов, часто боль в спине связанна с беспокойством. Поэтому хороший ночной сон необходим для снижения уровня стресса, через который твоя спина становится напряженной. Эксперты рекомендуют сократить употребление кофеина перед сном, пытаться просыпаться в одно и то же время каждый день, а также не пользоваться гаджетами за час до сна. Все это улучшит твой отдых ночью.

5. Настольные упражнения

Ассоциация дипломированных физиотерапевтов рассказала, что есть некоторые простые упражнения, которые помогут избежать дискомфорта и боли, если выполнять их последовательно. Более того: это можно сделать непосредственно за рабочим столом.

Это простая растяжка, напряжение мышц груди, ног и спины, растяжка сидя и жим от стены. Выполняй эти упражнения в течение дня, если не хочешь иметь проблем со спиной.



Вместо залипания в соцсетях лучше выполнить несколько растяжек / Фото Unsplash

Воспользуйся этими советами, чтобы предотвратить появление боли в спине. Позаботься о своем здоровье, чтобы оставаться продуктивным и чувствовать себя отлично каждый день!