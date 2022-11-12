Ми розповімо, що потрібно зробити, щоб уникнути розчарувань у спальні. Нехай секс завжди приносить вам задоволення та радість.

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1. Дивися менше порно

На жаль, порно стало ще більш доступним. Воно є на ресурсах, у соціальних мережах тощо. Тож не дивно, що настільки багато чоловіків залежні від порнографії. І ми б на неї не нарікали, якби вона не мала негативного вплину на інтимне життя.



Сучасні чоловіки надто залежні від порно / Фото freepik

Ба більше, порно змушує нас почуватися ніяково. Адже усі ці партнери у фільмах і статеві члени мають ледь не гігантських розмірів, і тримаються перед кадром годинами, ще й дарують райську насолоду. Ну ти зрозумів, що усе це ми з сарказмом пишемо. Насправді ж, секс у порно від реального відрізняється суттєво, тож не варто себе порівнювати.

5 ознак, що ти дивишся надто багато порно:

Ти фантазуєш про порно під час сексу;

Ти відчуваєш сором після перегляду;

Ти дивишся дедалі більше екстремального порно;

Справжні людські тіла більше не збуджують тебе;

Ти не можеш зупинитися.

2. Менше стресуй, більше спи

Багато чоловіків жертвують здоровим сном через низку причин. І це призводить до хронічного стресу. А це вже запускає ланцюгову реакцію, через яку знижується вироблення тестостерону. Які наслідки? Знижується лібідо, а також підвищується ризик низки проблем зі здоров'ям, зокрема безпліддя.

Дотримуйся 7 – 8 годин сну на добу. І ти побачиш дивовижні результати практично в кожному аспекті твого життя. Сексуальний досвід – не виняток.



Дефіцит сну негативно впливає на твоє інтимне життя / Фото freepik

3. Покращуй свій спосіб життя

Слід затямити раз і назавжди, що твій спосіб життя безпосередньо впливає на лібідо. Тож зверни увагу на регулярну фізичну активність, а також здорове харчування. Це не лише підвищить твій сексуальний потяг, а й покращить настрій і рівень енергії.

Але це не означає, що тобі потрібно цілими днями сидіти у спортзалі та їсти одні лише салати. Нехай спорт і здорове харчування просто стануть частиною твоєї буденної рутини.

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Прокачай усього ці три моменти у своєму житті, щоб не страждати від проблем у спальні. І нехай ніщо не стає на заваду цьому приємному заняттю, яке приносить фантастичне задоволення.

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