Цього разу зосередимо увагу на пунктах, які можуть повернути до спальні секс. Візьми на озброєння одну або відразу всі поради, щоб отримувати задоволення від цього фантастичного заняття.

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1. Не роби акцент на оргазмі

Ми наголошуємо на тому, що оргазм – не найголовніше, що є в сексі. Важливо отримувати задоволення від процесу. Якщо ж робити акцент на кульмінації, то таким чином ти чинитимеш тиск на партнерку. Ти ж не хочеш, щоб вона почувалася винною через те, що не досягнула оргазму. Але і це ще не все, адже такий тиск може стати причиною того, що партнерка може банально імітувати отримання нею задоволення.



Отримуйте задоволення від сексу, а не зациклюйтеся на оргазмі / Фото gpointstudio

2. Не питай її, чи вона вже кінчила

Ось про що ти ніколи не повинен запитувати свою партнерку. Як ми зазначили вище, оргазм – не першочергова задача. Якщо ж ти таки хочеш переконатися, чи вона кінчила, – зверни увагу на реакції її тіла. Пришвидшене серцебиття, різке скорочення м'язів, збите дихання. Ось лише кілька ознак того, що вона дійшла до кульмінації.

3. Не забувай міняти позицію

Якщо секс став рідкісним гостем у вашій спальні – не хвилюйтеся. Не виключено, що винною у цьому є одноманітність в інтимному житті. Можна спробувати нарешті поміняти позицію у сексі. Але і тут слід бути максимально обережними, щоб у бажанні здійснити шалені кульбіти не перестаратися.

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4. Не варто зациклюватися на моногамії

Дослідження 2018 року, проведене Університетом Гвельфа, показує, що пари у відкритих стосунках отримують таке ж задоволення як і ті, хто в моногамних. Тож якщо тобі або твоїй партнерці дуже хочеться зайнятися сексом з кимось новим, ви можете спробувати бодай секс утрьох. Або ж відвідати секс-вечірку.



Якщо хочете – спробуйте секс утрьох / Фото fxquadro

5. Спробуйте публічний секс

Доктор Джастін Леміллер, науковий співробітник Інституту Кінсі, опитав понад 4000 американців про їхні сексуальні фантазії. Ці дані він збирав для своєї книги "Скажи мені, чого ти хочеш".

Що показало опитування? 84% респондентів сказали, що фантазували про публічний секс принаймні один раз. А 29% заявили, що відповідні фантазії навідувалися до них регулярно.

Людей збуджує ідея займатися новими та різними сексуальними речами. Тому фантазії про секс у різних місцях досить поширені,

– зауважив Леміллер.

Але ми б рекомендували бути вкрай обережними з публічним сексом. Пам'ятай, що за це можна нарватися на неприємності. Тож не ризикуй. Принаймні поки що.

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Візьми на озброєння ці поради. Можливо, вони не зроблять тебе справжнім асом у ліжку. Але однозначно позитивно повпливають на частоту та якість сексу. Ну і взагалі гірше вони точно не зроблять, повір нам.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.