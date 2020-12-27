Спілкування у компанії за новорічним столом – серед іншого й чудова нагода заробити славу інтелігентної людини з добротним почуттям гумору. Англійський варіант досягнення цієї мети розповів британський комік Стівен Фрай.

Одне з найпопулярніших гумористичних шоу Великої Британії – QI (Quite Interesting – "доволі цікаво"). Тривалий час його вів знаменитий комік Стівен Фрай. Men 24 вибрав 5 кумедних фактів із його творчості про новорічні свята.

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Саме про них можна поговорити, скажімо, після того, як теми про політику й коронавірус всякли.

Від щирого серця це радить Фрай, адже він переконаний: ці теми допоможуть уладнати будь-яке ніякове мовчання, яке може виникнути за новорічним столом.

У XVII столітті різдвяні індички 3 місяці йшли в Лондон пішки

Така традиція: із Норфолку індичок відправляли на лондонські святкові столи. Але не тушками чи у контейнерах, а на своїх двох. Індички мандрували дорогами Англії, а ще й на ногах мали маленькі шкіряні черевички.

Як ти розумієш, індички – не надто швидкі птахи. Тож свій рух до грудневого столу вони починали ще в серпні. А дорогою їм влаштовували привали й перекуси – індички ж мали дістатися Лондона вгодованими, аби їх купили.



Середньовічний фермер переконує індика збігати до Лондона / Фото unsplash

Червоні кулясті іграшки на ялинці – це символ біблійного яблука пізнання добра і зла

Історики кажуть, що ялинку вперше почали прикрашати у Німеччині. Ще був такий звичай – наприкінці грудня відзначати День Адама і Єви, тоді німці інсценували оповідь про гріхопадіння перших людей. Саме начебто тому у центрі свята – прикрашене забороненими яблуками завжди зелене дерево як символ вічного життя.

Ну а потім дерево еволюціонувало у новорічну ялинку, а яблука – в кулясті прикраси. Хоча, звісно, ялинку прикрашали й багатьма іншими предметами.



Кульки на ялинці – символ гріхопадіння Адама і Єви, а ти як думав? / Фото unsplash

У Кері Гранта і Кларка Гейбла була традиція обмінюватися непотрібними подарунками

На різдво знамениті актори Кері Грант та Кларк Гейбл зустрічалися та обмінювалися подарунками. Нічого, начебто, особливого? Ба ні!

Обов'язкова умова цієї звички у мегазірок була така: подарунки повинні бути непотребом, і на кожному слід набити свої ініціали.



Мегазірки Голівуду обмінювалися непотребом на Різдво і вважали це дуже кумедним / Фото Life

У фільмах "Чарівник Смарагдового міста" і "Біле Різдво" штучний сніг робили з азбесту

Веселі обличчя акторів у "Білому Різдві" не були б такими, якби вони знали, що азбест у формі пилу – потужний канцероген.

Але вони не знали. А тому мило співали під штучним небезпечним для життя снігом.



Раніше у фільмах сніг часто робили з азбесту, а він – канцероген / Фото oprahmag

Ортодоксальним євреям на Різдво не можна займатися сексом, але можна рвати туалетний папір

Так, це дивина, але правда: на Різдво ортодоксальним євреям не можна займатися релігійними практиками й сексом, натомість бажано грати у шахи й рвати туалетний папір.

Навіщо шахи – зрозуміло: аби розвиватися інтелектуально. А от папір рвати навіщо? А річ у тім, що це не можна робити на Шабат. Тому логічно й зручно порвати папір наперед – хоч навіть і на цілий рік.

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