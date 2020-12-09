Здавалося б, що складного у приготуванні кави? Узяв улюблену півлітрову чашку, насипав кави, залив окропом, додав цукру, готово! А от і ні. Men 24 знає щонайменше 5 перевірених способів перетворити улюблений напій мільйонів на справжнє жахіття. Не роби так!

Кава – той напій, без якого не можуть уявити жоден свій ранок мільйони людей по усьому світу. Ми на Men 24 знаємо, чого не варто робити, щоб не зіпсувати задоволення від його споживання. Візьми на озброєння!

Варте уваги Прокинься та прокачуй м'язи: вправи, які можуть замінити тобі ранкову каву

1. Ти п'єш каву з самісінького ранку

Починаєш ранок з кави, щоб прокинутися? А ось дуже і дуже дарма! У твоєму тілі рівень гормону стресу кортизолу найвищий протягом перших кількох годин з моменту прокидання. Це і дає тобі природний заряд енергії. Навіщо тобі ще більше?

Тож експерти рекомендують першу чашку кави випивати у проміжку з 10 до 12 години дня. Або бодай за кілька годин після пробудження.



1 чашку кави варто випивати у проміжку з 10 до 12 години дня / Фото unsplash

2. Ти віддаєш перевагу легкому обсмажуванню

Ти не повіриш, але у каві легкого обсмажування може міститися більше кофеїну. Причина проста: процес обсмажування спалює кофеїн. Тож у дуже темній каві його може бути значно менше. Але не варто забувати, що у чаї також міститься кофеїн. І ми підозрюємо, що його ти п'єш явно не 2 і не 3 чашки на день. Тому не варто боятися кофеїну лише з кави.

3. Ти п'єш надто багато кави

Просте, але перевірене правило: більше – не завжди означає краще. У цілому позитивний ефект значно нижчий, якщо пити від 5 до 8 чашок кави на день. Експерти рекомендують пити не більше 2 – 3 чашок цього напою на день, щоб принести організму бажаний ефект. Також не варто забувати й про те, що кава натщесерце – погана ідея!



Достатньо випивати 2 – 3 чашки кави на день / Фото unsplash

Візьми на озброєння 5 простих хитрощів, які дозволять схуднути чоловікові

4. Ти додаєш надто багато цукру

Одна з найбільших переваг кави – зниження рівня цукру в крові. Цьому сприяють антиоксиданти, які містяться у ній. Тож навіщо додавати цукор до цього напою? Експерти зауважили, що підсолоджувати каву можна, а от перетворювати її на десерт – ні!

5. Ти даєш каві охолонути

Зізнайся, що ти теж часто забував каву на робочому столі, а потім підігрівав її у хвильовці та смиренно допивав напій. Експерти рекомендують від цієї звички відмовитися. З кожною хвилиною кислотність напою підвищується. Тож випивати її варто за 10 – 20 хвилин з моменту приготування. У такому випадку ти не нашкодиш своєму організму, а також отримаєш максимальний антиоксидантний ефект від цього напою.



Холодна кава не принесе твоєму організму жодної користі / Фото unsplash

Читай також Блогер на місяць відмовився від цукру: дивися, як змінилося його тіло

Не роби цих помилок, якщо хочеш отримати максимум користі від кави. Інакше, який сенс узагалі її пити?