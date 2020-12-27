Общение в компании за новогодним столом – в том числе и прекрасная возможность заработать славу интеллигентного человека с добротным чувством юмора. Об английском варианте достижения этой цели рассказал британский комик Стивен Фрай.

Одно из самых популярных юмористических шоу Великобритании – QI (Quite Interesting – "весьма интересно"). Длительное время его вел знаменитый комик Стивен Фрай. Men 24 выбрал 5 забавных фактов из его творчества о новогодних праздниках.

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Именно о них можно поговорить, скажем, после того, как темы о политике и коронавирусе иссякли.

От чистого сердца это советует Фрай, ведь он убежден: эти темы помогут уладить любое неловкое молчание, которое может возникнуть за новогодним столом.

В XVII веке рождественские индейки 3 месяца шли в Лондон пешком

Такая традиция: из Норфолка индеек отправляли на лондонские праздничные столы. Но не тушками или в контейнерах, а на своих двоих. Индейки путешествовали по дорогам Англии, а еще и на ногах имели маленькие кожаные ботиночки.

Как ты понимаешь, индейки – не слишком быстрые птицы. Поэтому свое движение к декабрьскому столу они начинали еще в августе. А по дороге им устраивали привалы и перекусы – индейки же должны были добраться до Лондона упитанными, чтобы их купили.



Средневековый фермер убеждает индюка сбегать в Лондон / Фото unsplash

Красные игрушки-шары на елке – это символ библейского яблока познания добра и зла

Историки говорят, что елку впервые начали украшать в Германии. Еще был такой обычай – в конце декабря отмечать День Адама и Евы, тогда немцы инсценировали рассказ о грехопадении первых людей. Именно якобы потому в центре праздника – украшенное запрещенными яблоками всегда зеленое дерево как символ вечной жизни.

Ну а потом дерево эволюционировало в новогоднюю елку, а яблоки – в шаровидные украшения. Хотя, конечно, елку украшали и многими другими предметами.



Шарики на елке – символ грехопадения Адама и Евы, а ты как думал? / Фото unsplash

У Кэри Гранта и Кларка Гейбла была традиция обмениваться ненужными подарками

На рождество знаменитые актеры Кэри Грант и Кларк Гейбл встречались и обменивались подарками. Ничего, вроде бы, особенного? Ан нет!

Обязательное условие этой привычки мегазвезд было таково: подарки должны быть хламом, и на каждом следует набить свои инициалы.



Мегазвезды Голливуда обменивались хламом на Рождество и считали это очень забавным / Фото Life

В фильмах "Волшебник Изумрудного города" и "Белое Рождество" искусственный снег делали из асбеста

Веселые лица актеров в "Белом Рождестве" не были бы такими, если бы они знали, что асбест в форме пыли – мощный канцероген.

Но они не знали. Поэтому мило пели под искусственным опасным для жизни снегом.



Ранее в фильмах снег часто делали из асбеста, а он – канцероген / Фото oprahmag

Ортодоксальным евреям на Рождество нельзя заниматься сексом, но можно рвать туалетную бумагу

Да, это удивительно, но правда: на Рождество ортодоксальным евреям нельзя заниматься религиозными практиками и сексом, зато желательно играть в шахматы и рвать туалетную бумагу.

Зачем шахматы – понятно: чтобы развиваться интеллектуально. А вот бумагу рвать зачем? А дело в том, что это нельзя делать на Шабат. Поэтому логично и удобно порвать бумагу заранее – хотя даже и на целый год.