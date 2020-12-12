Хочеш взятися за якусь надзвичайно складну справу? Тобі здається, що у тебе все вийде, але сумніви не дають спокійно спати? Тож тобі однозначно потрібно буде розв'язати рівняння професора Віктора Купперса. Воно дозволить зрозуміти, чи є у тебе та сама жилка, яка дозволить стати успішним. Гайда разом з редакцією Men 24 розв'язувати це рівняння!

Віктор Купперс – наставник, лектор, а також батько простого рівняння, за допомогою якого можна вгадати, чи дійсно у тобі поєднуються усі вимоги для досягнення успіху. Відкинь усі свої гуманітарні сумніви та спробуй разом з Men 24 розв'язати рівняння, яке може докорінно змінити твоє життя!

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Рівняння Купперса виглядає так: V = (c + h) x a

Здавалося б, абстрактний набір літер і знаків. Але саме він дасть тобі можливість розібратися у собі та власних силах.

Як каже сам Купперс: "Більшість беруться за соціальний імідж, тому що їх приваблює стереотип. Але будь обережним: перш ніж злетіти, потрібно подумати про це з певним холодом".



На твій успіх впливають 3 фактори / Фото unsplash

Розбираємо рівняння Купперса

V – загальне ставлення;

c – твої знання;

h – твої здібності;

a – твоє ставлення.

Тільки правильно поєднуючи ці змінні, можна буде досягнути бажаного результату у житті.

Урешті-решт, професійне життя й особисте – ґрунтуються на людських відносинах. Клієнти, постачальники, команда. І всі вони визначатимуть твою цінність на основі трьох інших змінних. Знання та навички важливі, вони плюсуються, але єдине, що посилює це все – твоє ставлення,

– наголошує Купперс.

Знання – це сила

Ти повинен знати що та як робити. Навички ж необхідні для того, щоб виконувати свою роботу добре. А часом – відмінно! Але не варто також забувати про те, що потрібно бути активним, добрим, скромним. Не сумуй, зберігай позитивний настрій, розумій і слухай. А ще – продовжуй вчитися.



Хочеш бути успішним – не лінуйся вчитися весь час / Фото unsplash

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Твоє ставлення віддзеркалюється

Добре ставлення – це те, що дійсно проникає в інших. Тому це спосіб, яким, зрештою, ти проєктуєш себе на інших. Будь емпатичним, якщо хочеш, щоб і тобі співпереживали інші.

Немає нічого гіршого за нетерплячого дурня, без сумніву. Отже, важливо навчитися правильно комбінувати 3 змінні, тому що це буде єдиний спосіб дійсно стати успішним,

– додав Віктор Купперс.

Як залишатися на позитиві?

Відразу ж зауважимо, що це дуже непроста задача. Мабуть, найскладніша з-поміж інших. Але все можливо! "Ми повинні навчитися плисти проти течії та починати відрізняти драми від простих несприятливих обставин", – вчить Купперс.



Навчися нарешті відрізняти справжню драму від надуманої / Фото unsplash

Він наголошує, що дозволяти собі розчаровуватися, коли насправді немає вагомих причин, – це те, на що слід накласти вето: втрата родича, не дожити до кінця місяця, захворіти. Це справжні драми, з якими ми повинні змиритися. Логічна реакція на негативну ситуацію – початок шляху до її прийняття та вирішення. Натомість "втрата клієнта або дефіцит грошей для поїздки у відпустку на Карибські острови – не драма, а несприятлива ситуація, яка повинна мотивувати тебе подолати її, це не має змінити твій позитивний настрій", – наголошує Купперс.

Також він закликає перестати концентруватися тільки на тому, що ти зазнаєш невдачі. Цінуй те, що у тебе є. Дбай про особисті стосунки й усвідом нарешті, що життя дійсно складна річ, воно недосконале. Але розуміння його як нормального – дія, яка зміцнить твоє ставлення та надихатиме на позитив.

Що там з висновком?

Звичайно ж, він у нас є. Ми не могли б залишити тебе ще без кількох крутих порад. Отже, навички, знання та ставлення. 3 фактори, разом узяті, дозволяють тобі братися за будь-який проєкт, а також робити це добре. Але є над чим подумати: Купперс пропонує продовжувати займатися справою. Втім не варто забувати ставити собі питання: чи дійсно це те, що я хочу? Раптом ти просто взявся за це, бо десь почув, що зможеш досягнути успіху?



Пам'ятай, що після кожного падіння ти встанеш на ноги / Фото unsplash

За словами Купперса, ти повинен володіти діловими навичками, добре виконувати свою роботу та "не боятися невдач".

Тобі не потрібно боятися падіння, тому що ти знаєш, що встанеш на рівні. І це не нерозсудливість, а сміливість,

– наголошує він.

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Наостанок він пропонує затямити собі раз і назавжди: тобою мають керувати не лише гроші, а й пристрасть до справи. Якщо її не буде – успіх буде тимчасовим, як і твоє задоволення від нього!