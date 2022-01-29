Стильний і якісний гаманець не лише підтримувати порядок з твоїми грішми та картками. Він ще й може стати відмінним доповненням до твого образу. Ми ж розповімо, як вибрати саме той аксесуар, який підійде саме тобі.

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1. Проаналізуй, скільки тобі потрібно місця

Носити гаманець у кишенях штанів – поганий смак. Тож тобі потрібно розуміти, де саме ти його носитимеш. Чи то в кишені куртки, чи то в напоясній сумці, чи то в рюкзаку. Це дозволить тобі визначитися з габаритами гаманця.

Але це не ще все. Тобі потрібно визначитися з тим, що саме ти носитимеш у цьому гаманці. Звичайно ж, хотілося б помістити в нього геть усе та навіть більше, але ми б не рекомендували цього робити. Тут ми розповідали, що категорично не варто носити у гаманці.

2. Віддай перевагу якості

Особливо, якщо ти хочеш, щоб гаманець довго служив і зберігав свій зовнішній вигляд. Найбільш універсальними будуть гаманці зі шкіри. Вона і довговічна, і відмінно поєднується з будь-яким одягом. Ба більше, з часом такий гаманець отримує певний вінтажний характер. Не меншої уваги заслуговують фурнітура, шви, обробка країв.



Гаманець з якісних матеріалів прослужить тобі довше / Фото Ahmad Ossayli

3. Матеріал важливий

А в цьому пунктів ми загостримо нашу увагу на матеріалі, з якого виготовлений гаманець. Це можуть бути і шкіряні, і полотняні, і будь-які інші варіанти. Тобі важливо вибрати саме той гаманець, який підкреслюватиме твій образ.

Наприклад, полотняний може підійти, якщо ти багато тренуєшся та береш речі у спортзал.

може підійти, якщо ти багато тренуєшся та береш речі у спортзал. Натомість шкіряні моделі доповнюють як класичний стриманий стиль, так і підходять для повсякденного носіння.

Якому б матеріалу ти не віддав перевагу, не забувай про те, що гаманець повинен бути якісним. В інакшому випадку він не прослужить тобі довго.

4. Віддай перевагу класиці

Ми б не рекомендували тобі гаманці з кумедними принтами. Вони, звичайно ж, можуть багато розповісти про свого власника. Але, наприклад, під час побачення такий аксесуар може трохи зіпсувати враження, яке про тебе вже встигла скласти дівчина. І тут немає нічого дивного. Уяви собі ситуацію: під час побачення ти розповідав про керівну посаду, а вже через годину витягаєш гаманець з динозавриками, щоб розрахуватися за каву.

Якщо хочеш уникнути незручних ситуацій – віддай перевагу класичним гаманцям. Це безпрограшний варіант на все випадки життя.



Класичний гаманець підійде під будь-який стиль / Фото Clay Banks

5. У тебе може бути кілька гаманців

Якщо ти вибираєшся кудись на прогулянку, то можеш взяти класичний гаманець, в який покладеш рівно ту суму, з якою не шкода попрощатися за один раз. Натомість для походів у театр або на світські заходи віддай перевагу елегантному аксесуару, який не буде надто громіздким. Вибір гаманця під ситуацію дозволить тобі уникнути незручності.

6. Не забувай про тип гаманця

Якщо ти не користуєшся картками, то можеш спокійно придбати гаманець-зажим для готівки. Це мінімалістичне рішення, яке не лише займе мало місця у кишені твого піджака, а й може доповнити твій образ. Якщо ж ти віддаєш перевагу габаритним моделям, то потурбуйся про те, щоб такий гаманець не був забитим вщент. Він повинен зберігати свою форму, а також не надто обтяжувати твою руку.

Порада: у гаманці має бути одна кредитна карта, якою ти користуєшся, готівка на поточні витрати та, можливо, кілька візиток. Не варто перетворювати його на склад документів й інших речей, пов'язаних із твоїм життям.

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Гаманець може багато розповісти про його власника. Тож ми наполегливо рекомендуємо відповідально підійти до вибору цього аксесуара. Нехай він виконує не лише свою функціональну, а й естетичну функцію на всі 100%!