Стильный и качественный кошелек не только поддерживать порядок с твоими деньгами и картами. Он еще и может стать отличным дополнением к твоему образу. Мы же расскажем, как выбрать именно тот аксессуар, который подойдет тебе.

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1. Проанализируй, сколько тебе нужно места

Носить кошелек в карманах брюк – плохой вкус. Поэтому тебе нужно понимать, где именно ты его будешь носить. То ли в кармане куртки, то ли в напоясной сумке, то ли в рюкзаке. Это позволит тебе определиться с габаритами кошелька.

Но это еще не все. Тебе нужно определиться с тем, что именно ты будешь носить в этом кошельке. Конечно, хотелось бы поместить в него все и даже больше, но мы бы не рекомендовали этого делать. Здесь мы рассказывали, что категорически не стоит носить в кошельке.

2. Предпочитай качество

Особенно если ты хочешь, чтобы кошелек долго служил и сохранял свой внешний вид. Наиболее универсальными будут кошельки из кожи. Она и долговечна, и отлично сочетается с любой одеждой. Более того, со временем такой кошелек получает определенный винтажный характер. Не меньшего внимания заслуживают фурнитура, швы, отделка краев.

Качественный кошелек прослужит тебе не один год
Кошелек из качественных материалов прослужит тебе дольше / Фото Ahmad Ossayli

3. Материал важен

А в этом пункте мы заострим наше внимание на материале, из которого изготовлен кошелек. Это могут быть и кожаные, и тканевые, и любые другие варианты. Тебе важно выбрать именно кошелек, который будет подчеркивать твой образ.

  • Например, тканевый может подойти, если ты много тренируешься и берешь вещи в спортзал.
  • Кожаные модели дополняют как классический сдержанный стиль, так и подходят для повседневной носки.

Какой бы материал ты ни предпочел, не забывай о том, что кошелек должен быть качественным. В противном случае он не прослужит тебе долго.

4. Предпочитай классику

Мы бы не рекомендовали тебе кошельки с забавными принтами. Они, конечно же, могут многое рассказать о своем владельце. Но, например, при свидании такой аксессуар может немного испортить впечатление, которое о тебе уже успела сложить девушка. И здесь нет ничего удивительного. Представь себе ситуацию: во время свидания ты рассказывал об руководящей должности, а уже через час вытаскиваешь кошелек с динозавриками, чтобы рассчитаться за кофе.

  • Если хочешь избежать неудобных ситуаций – предпочти классические кошельки. Это беспроигрышный вариант на все случаи жизни.

Классический кошелек идеально подойдет под любой образ.
Классический кошелек подойдет под любой стиль / Фото Clay Banks

5. У тебя может быть несколько кошельков

Если ты выбираешься куда-нибудь на прогулку, то можешь взять классический кошелек, в который положишь ровно ту сумму, с какой не жалко проститься за один раз. А для походов в театр или на светские мероприятия предпочитай элегантный аксессуар, который не будет слишком громоздким. Выбор кошелька под ситуацию позволит тебе избежать неудобства.

6. Не забывай о типе кошелька

Если ты не пользуешься картами, то можешь спокойно приобрести кошелек-зажим для наличных денег. Это минималистическое решение, которое не только займет мало места в кармане твоего пиджака, но может дополнить твой образ. Если же ты предпочитаешь габаритные модели, то позаботься о том, чтобы такой кошелек не был забит до отказа. Он должен сохранять свою форму, а также не слишком тяготить твою руку.

  • Совет: в кошельке должна быть одна кредитная карта, которой ты пользуешься, наличные деньги на текущие расходы и, возможно, несколько визиток. Не стоит превращать его в склад документов и других вещей, связанных с твоей жизнью.

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Кошелек может многое рассказать о его владельце. Мы настоятельно рекомендуем ответственно подойти к выбору этого аксессуара. Пусть он выполняет не только свою функциональную, но и эстетическую функцию на 100%!