К выбору осенней обуви нужно отнестись с максимальной ответственностью. Здесь не стоит слепо вестись на тренды или внешний вид пары. Рассказываем, на что обратить внимание мужчине при выборе осенней обуви. Эти советы помогут сэкономить деньги и сохранить твоё здоровье.

На Men 24 рассказываем, на что ты должен обратить внимание при выборе осенней обуви. Не пренебрегай нашими советами, ведь они облегчат твою жизнь.

Материал изготовления

Так или иначе, но лучшим и самым практичным материалом все еще остается кожа. Она не только не слишком прихотлива в уходе, а также защищает от дождя, но и может похвастаться своей долговечностью.

Если ты выберешь качественную пару кожаной обуви – она будет служить тебе долго и не подведет в самый неподходящий момент.



Обрати внимание на материал изготовления обуви / Фото step

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Тип поверхности

Ты можешь выбрать замшевую обувь или из гладкой кожи. Здесь главное понимать, что ворсистая пара туфель потребует регулярного и тщательного ухода, если хочешь, чтобы она прослужила как можно дольше.

Что же касается обычной гладкой кожи, то она не слишком капризная и может сохранять свой внешний вид как можно дольше.

Подошва

В качественной обуви подошва имеет две части – промежуточную и протектор. Поэтому тебе следует обратить внимание не только на внутреннюю часть подошвы туфель, но и на внешнюю. Причем на последнюю очень внимательно, ведь есть вероятность, что обувь будет скользить на мокрой брусчатке, что может стать причиной травматизма.

Также стоит обратить внимание на то, что эти две части подошвы должны быть плотно соединены между собой. А еще лучше – быть прошиты и проклеенными одновременно . Это позволит не переживать за их долговечность.



Подошва не должна скользить на скользкой поверхности / Фото shopee bazar

Форма обуви

Если при выборе летней обуви на этот пункт можно не обращать особого внимания, то с осенним следует продумывать на несколько шагов вперед. К примеру, носок не должно слишком узким, чтобы ты мог надеть теплые носки, если холодно.

Также не стоит забывать, что тесная обувь становится причиной плохого кровообращения в ступнях, из-за чего твои ноги будут мерзнуть даже при сравнительно теплой погоде.

Эксперты рекомендуют выбирать обувь, которая будет на половину размера больше , чем ты носишь обычно. Это позволит осенью с максимальным комфортом носить свою любимую пару.

Твой стиль

Не стоит осенью разгуливать в топсайдерах или лоферах. Ну не годятся они для холодной погоды. Поэтому позаботься о том, чтобы обувь защищала ноги не только от дождя, но и от низких температур. И следует помнить о том, что не все модели можно носить с высокими носками.

Не забывай о том, что осенью нужно придерживаться разумного баланса , чтобы выглядеть стильно и не заболеть.



Выбирай теплую и практичную обувь на осень / Фото pinterest

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