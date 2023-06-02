Якщо ти не хочеш мати неохайний зовнішній вигляд, рекомендуємо ретельніше підходити з вибором сорочок. Недостатньо, щоб вона просто застібалася і не вистрілювали ґудзики. Ми назвемо 6 пунктів для перевірки, щоб переконатися, що вона сидить на тобі ідеально.

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1. Важлива довжина манжета

Рукава сорочки закінчуються на манжетах, які є місцем для запонок і тим, що виступає крізь рукави піджаків. Манжети сорочки не повинні надто виглядати з-під піджака, але й не повинні бути занадто короткими. Вони повинні закривати округлу кістку на зовнішній стороні зап'ястя – це ідеальна точка, де ти можеш переконатися, що рукава не будуть мати вигляд занадто коротких, коли ти згинаєш або розгинаєш руки.

Ідея полягає в тому, що під час носіння піджака манжета повинна виступати максимум на два пальці, інакше це матиме непропорційний вигляд.



Манжети повинні виглядати з-під піджака, але не сильно / Фото cookie_studio

2. Зверни увагу на довжину сорочки

Сорочка повинна бути достатньо довгою, щоб ти міг зручно носити її заправленою в штани. Без того, щоб нічого не оголювалося і не вилазило, якщо ти присядеш або нахилишся.

Але довжина не повинна бути надмірною, оскільки занадто багато тканини може зробити все громіздким у твоїх штанах. Або зробити тебе непропорційним, якщо ти носиш її зовні. Основний принцип полягає в тому, що під час носіння зовні сорочка повинна доходити до середини сідниць і до середини передньої частини штанів.

3. Перевір, наскільки тісна навколо грудей і спини

Занадто тісна сорочка не тільки незручна, але й наражає тебе на ризик порвати одяг, якщо ти зробиш різкий рух. З іншого боку, носіння занадто великої сорочки може змусити тебе буквально потонути в тканині і мати неохайний вигляд.

Ти повинен мати можливість комфортно рухатися, без того, щоб сорочка розтягувалася спереду або ззаду. Груди повинні "заповнювати" сорочку, щоб показати форму тіла, але матеріал повинен "обіймати" твоє тіло, а не стягувати або обмежувати. Також зверни увагу на зону пахв, де рукава прилягають до тулуба, адже там також повинна бути хороша рухливість.

4. Плечовий шов – індикатор

Хороша новина полягає в тому, що більшість сорочок мають плечові шви, які можна використовувати як індикатор того, де вона повинна сидіти на твоєму тілі. Цей плечовий шов повинен бути на одній лінії з природним закінченням твоїх плечей, не раніше і не пізніше. У першому випадку сорочка здаватиметься занадто маленькою, а в другому – занадто великою, причому не навмисно.



Допомогти з розміром може плечовий шов / Фото halayalex

5. Як застібаються ґудзики

Навіть якщо ти збираєшся носити сорочку розстебнутою, важливо перевірити, чи зможеш застебнути ґудзики до кінця. Зверни увагу на те, що кожен ґудзик повинен легко застібатися, без розтягування тканини навколо нього і без ризику втратити ґудзика щоразу, коли ти сідаєш або їси щось.

6. Чи тісний для тебе комір

Ти, напевно, вже знаєш, що існують різні розміри комірів, це тому, що деякі люди мають тонші шиї, а інші – ширші та більш м'язисті. Верхній ґудзик не завжди буде застебнутий, особливо якщо ти хочеш мати більш повсякденний вигляд. Але ти повинен мати можливість застебнути його, не відчуваючи, що сорочка хоче тебе задушити.

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Підходь до питання вибору сорочки відповідально. Потурбуйся про те, щоб вона ідеально на тобі сиділа. Лише так ти зможеш мати стильний зовнішній вигляд і не здаватися неохайною людиною.