Если ты не хочешь выглядеть неопрятно, рекомендуем более тщательно подходить с выбором рубашек. Недостаточно, чтобы она просто застегивалась и не выстреливала пуговицы. Назовем 6 пунктов для проверки, чтобы убедиться, что она сидит на тебе идеально.

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1. Важная длина манжета

Рукава рубашки заканчиваются на манжетах, которые являются местом для запонок и выступающим сквозь рукава пиджаков. Манжеты рубашки не должны выглядеть слишком из-под пиджака, но и не должны быть слишком короткими. Они должны закрывать округлую кость на наружной стороне запястья – это идеальная точка, где ты можешь убедиться, что рукава не будут выглядеть слишком короткими, когда ты сгибаешь или разгибаешь руки.

Идея заключается в том, что во время ношения пиджака манжета должна выступать максимум на два пальца, иначе это будет выглядеть непропорционально.



Манжеты должны смотреться из-под пиджака, но не сильно / Фото cookie_studio

2. Обрати внимание на длину рубашки

Рубашка должна быть достаточно длинной, чтобы ты мог удобно носить ее заправленной в штаны. Без того, чтобы ничего не обнажалось и не вылезало, если ты присядешь или наклонишься.

Но длина не должна быть излишней, поскольку слишком много ткани может сделать все громоздким в твоих штанах. Или сделать тебя непропорциональным, если ты носишь ее снаружи. Основной принцип состоит в том, что во время ношения снаружи рубашка должна доходить до середины ягодиц и к середине передней части брюк.

3. Проверь, насколько тесна вокруг груди и спины

Слишком тесная рубашка не только неудобна, но и подвергает тебя риску порвать одежду, если ты сделаешь резкое движение. С другой стороны, ношение слишком большой рубашки может заставить тебя буквально утонуть в ткани и выглядеть неопрятно.

Ты должен иметь возможность комфортно двигаться, без того, чтобы рубашка растягивалась спереди или сзади. Грудь должна "заполнять" рубашку, чтобы показать форму тела, но материал должен "обнимать" твое тело, а не стягивать или ограничивать. Также обрати внимание на зону подмышек, где рукава прилегают к туловищу, ведь там также должна быть хорошая подвижность.

4. Плечевой шов – индикатор

Хорошая новость состоит в том, что большинство рубашек имеют плечевые швы, которые можно использовать в качестве индикатора того, где она должна сидеть на твоем теле. Этот плечевой шов должен быть на одной линии с естественным окончанием твоих плеч, не раньше и не позже. В первом случае рубашка будет казаться слишком маленькой, а во втором – слишком большой, причем не намеренно.



Помочь с размером может плечевой шов / Фото halayalex

5. Как застегиваются пуговицы

Даже если ты собираешься носить рубашку расстегнутой, важно проверить, сможешь ли застегнуть пуговицы до конца. Обрати внимание на то, что каждая пуговица должна легко застегиваться, без растяжения ткани вокруг нее и без риска потерять пуговицы каждый раз, когда ты садишься или ешь что-то.

6. Тесен ли для тебя воротник

Ты, наверное, уже знаешь, что существуют разные размеры воротников, потому что некоторые люди имеют более тонкие шеи, а другие – более широкие и мускулистые. Верхняя пуговица не всегда будет застегнута, особенно если ты хочешь выглядеть более повседневно. Но ты должен иметь возможность застегнуть ее, не чувствуя, что рубашка хочет тебя задушить.

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Подходи к вопросу выбора рубашки ответственно. Позаботься о том, чтобы она идеально на тебе сидела. Только так ты сможешь иметь стильный внешний вид и не казаться неряшливым человеком.