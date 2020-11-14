Ты не поверишь, но в мужском гардеробе нижнее белье – чуть ли не самый важный элемент. И этому есть логическое объяснение: она сохраняет все сокровенное, что у тебя есть. В новом материале Men 24 разберемся, из какой ткани нижнее белье позволит тебе чувствовать себя комфортно.

В нижнем белье ты должен чувствовать себя комфортно. Оно должно дышать и слишком давить. Читай на Men 24 , из какой ткани лучше выбрать нижнее мужское белье.

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1. Хлопок. Такое белье мягкое на ощупь, а также позволяет твоей коже дышать. Как правило, большинство нижнего белья изготавливают или из 100-процентного хлопка, или его смеси с другими материалами. Большинство мужских хлопчатобумажных трусов имеют пояс, выполненный из эластичного материала, например, эластана.

Но стоит помнить, что хлопок очень легко впитывает влагу . Поэтому выбирать такое нижнее белье для занятий спортом – не лучшая идея.



Нижнее белье из хлопка подходит для ежедневного ношения / Фото John Lewis

2. Полиэстер. Это отличный эластичный материал, который обеспечивает большую гибкость. Также это тонкая ткань с отводом влаги, и это означает, что она имеет охлаждающий эффект.

Нижнее белье из полиэстера подходит для занятий спортом . Поэтому позаботься о том, чтобы в твоем гардеробе были хотя бы несколько пар.



Нижнее белье из полиэстера подходит для занятий спортом / Фото pinterest

3. Модал. Это полусинтетическое вискозное волокно. Оно предлагает меньше поддержки, чем хлопок, но на ощупь напоминает шелк. Также эта ткань – экологически чистая.

Нижнее белье с модала могут выбирать мужчины, которые являются экологически сознательными и пытаются позаботиться об окружающей среде.

4. Нейлон тоже имеет определенное сходство с шелком. Но он может не слишком подойти тем мужчинам, у которых чувствительная кожа. Впрочем, как и полиэстер, нейлон прочный и эластичный, поэтому неплохо подходит для занятий в спортзале.

Нейлоновое нижнее белье можно носить как на каждый день, так и для занятий спортом.



Нейлоновое нижнее белье также подходит для занятия спортом / Фото pinterest

5. Шелк. Это очень приятный, но очень скользкий материал. Шелковое нижнее белье все же подходит для особых случаев. Зато на каждый день носить его будет как минимум неудобно.

Шелковое нижнее белье подойдет для романтических встреч . Если же носить его в повседневной жизни – ты будешь чувствовать дискомфорт.



Шелковое нижнее белье приятное на ощупь, но не удобное для ежедневного ношения / Фото pinterest

Бонус:

Антимикробное нижнее белье. Это тип нижнего белья, который изготавливается с использованием частиц серебра или материала, известного как триклозан. Последний помогает предотвратить появление неприятного запаха и способствует поддержанию гигиены в интимной зоне.

Но это совсем не означает, что достаточно одеть антимикробные трусы и не ходить в душ неделями .

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