С какой ткани выбрать нижнее белье для мужчины: варианты на каждый день и для занятий спортом
Ты не поверишь, но в мужском гардеробе нижнее белье – чуть ли не самый важный элемент. И этому есть логическое объяснение: она сохраняет все сокровенное, что у тебя есть. В новом материале Men 24 разберемся, из какой ткани нижнее белье позволит тебе чувствовать себя комфортно.
В нижнем белье ты должен чувствовать себя комфортно. Оно должно дышать и слишком давить. Читай на Men 24, из какой ткани лучше выбрать нижнее мужское белье.
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1. Хлопок. Такое белье мягкое на ощупь, а также позволяет твоей коже дышать. Как правило, большинство нижнего белья изготавливают или из 100-процентного хлопка, или его смеси с другими материалами. Большинство мужских хлопчатобумажных трусов имеют пояс, выполненный из эластичного материала, например, эластана.
- Но стоит помнить, что хлопок очень легко впитывает влагу. Поэтому выбирать такое нижнее белье для занятий спортом – не лучшая идея.
Нижнее белье из хлопка подходит для ежедневного ношения / Фото John Lewis
2. Полиэстер. Это отличный эластичный материал, который обеспечивает большую гибкость. Также это тонкая ткань с отводом влаги, и это означает, что она имеет охлаждающий эффект.
- Нижнее белье из полиэстера подходит для занятий спортом. Поэтому позаботься о том, чтобы в твоем гардеробе были хотя бы несколько пар.
Нижнее белье из полиэстера подходит для занятий спортом / Фото pinterest
3. Модал. Это полусинтетическое вискозное волокно. Оно предлагает меньше поддержки, чем хлопок, но на ощупь напоминает шелк. Также эта ткань – экологически чистая.
- Нижнее белье с модала могут выбирать мужчины, которые являются экологически сознательными и пытаются позаботиться об окружающей среде.
4. Нейлон тоже имеет определенное сходство с шелком. Но он может не слишком подойти тем мужчинам, у которых чувствительная кожа. Впрочем, как и полиэстер, нейлон прочный и эластичный, поэтому неплохо подходит для занятий в спортзале.
- Нейлоновое нижнее белье можно носить как на каждый день, так и для занятий спортом.
Нейлоновое нижнее белье также подходит для занятия спортом / Фото pinterest
5. Шелк. Это очень приятный, но очень скользкий материал. Шелковое нижнее белье все же подходит для особых случаев. Зато на каждый день носить его будет как минимум неудобно.
- Шелковое нижнее белье подойдет для романтических встреч. Если же носить его в повседневной жизни – ты будешь чувствовать дискомфорт.
Шелковое нижнее белье приятное на ощупь, но не удобное для ежедневного ношения / Фото pinterest
Бонус:
Антимикробное нижнее белье. Это тип нижнего белья, который изготавливается с использованием частиц серебра или материала, известного как триклозан. Последний помогает предотвратить появление неприятного запаха и способствует поддержанию гигиены в интимной зоне.
- Но это совсем не означает, что достаточно одеть антимикробные трусы и не ходить в душ неделями.
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Поэтому мы рекомендуем перед покупкой нижнего белья обращать внимание на его состав. Так ты сможешь подобрать оптимальные варианты как для повседневной носки, так и для занятий спортом.
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