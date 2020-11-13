Усі ми знаємо, що є жіночі типи фігури, але рідко замислюємося над тим, що така класифікація і для чоловіків. До твоєї уваги розбір чоловічих типів фігури, який дозволить тобі визначити свій і підбирати правильно одяг. Візьми на озброєння, аби завжди бути стильним і на висоті.

Ти зауважував, що один і той же одяг на різних чоловіках виглядає по-різному? Винними у цьому є різні типи чоловічих фігур. І саме про них ми й поговоримо у новому матеріалі Men 24.

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Гарді Ейміс, британський модельєр, в одній зі своїх книг написав: "Чоловік повинен виглядати так, ніби він купив свій одяг з розумом, акуратно його одягнув й абсолютно про нього забув". Гаразд, як же "купляти одяг з розумом"?

Під час покупки обновки слід звернути увагу на три категорії: матеріал, колір і пропорції. Саме на останньому ми зупинимося сьогодні.

Зауважимо, що поділ на типи фігури – доволі умовний. Та й свій ти спокійно можеш змінити за допомогою вправ.

Основні типи чоловічої фігури

1. Трикутник

Цьому типу статури характерні широкі плечі та вузький таз. Талія в такому випадку на одній лінії зі стегнами або трішки ширша. У чоловіків з фігурою-трикутником помітно розвинені широкі та круглі м'язи спини. Але фігура не здається надто масивною.

Тип фігури трикутник часто можна побачити у чоловіків, які професійно займаються плаванням або легкою атлетикою. Якщо правильно підходити до прокачування тіла, такий тип фігури можна отримати й після походів до спортзалу.

Чого не можна носити: одягу, який робить верх масивнішим, а низ – надто струнким. Тож намагайся уникати поєднання вузьких джинсів і косухи, наприклад.



Фігурі-трикутнику властиві широкі плечі / Фото pinterest

2. Трапеція

Цей тип чоловічої фігури в дечому нагадує трикутник. Основна відмінність полягає в тому, що для "трапеції" характерний широкий тулуб, масивні руки та потужна м'язова маса. Як правило, але це не завжди так є, чоловіки з фігурою-трапецією виглядають важкими. Різниці між об'ємом плечей і талії у них не надто помітна. Тож зверху силует можна окреслити трапецією.

Чого не можна носити: слід уникати надто завуженого одягу зверху. Повір, твою фактуру й так чудово видно.



Фігурі-трапеції характерний широкий тулуб / Фото pinterest

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3. Прямокутник

Цей тип чоловічої фігури можна визначити по тому, що плечі, талія та стегна – приблизно на одному рівні. Плечі, до слова, можуть бути трішки ширші за стегна, але не здаються масивними. Часто такі чоловіки виглядають надто худими, а також їм складно набрати вагу.

Чого не можна носити: масивний низ у чоловіків з фігурою-прямокутником – зло. Намагайся трішки розширити верх, а низ зробити візуально вужчим.



Фігура-прямокутник має майже пряму лінію від плечей до стегон / Фото pinterest

4. Овал

До цієї категорії належать повні чоловіки. Ясна річ, що повнота може бути різною. Тож класичний овал – фігура прямокутного або трикутного типу з животиком, що випирає. Не пресом, якби ти хотів спитати.

Чого не можна носити: надто обтягуючий одяг не личитиме чоловікам з такою фігурою. Також слід пам'ятати про довжину, аби живіт не виглядав з-під футболки або светра.



Чоловіки з фігурою-овалом мають випираючий живіт / Фото pinterest

Тепер можеш стати перед дзеркалом і визначити свій тип фігури. Чітке розуміння, який у тебе тип дозволить правильно обирати одяг під себе!

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