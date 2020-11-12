Можна, звичайно ж, вручну видаляти плями та чистити кросівки. Але цей підхід не дозволить їх зробити повністю чистими, а також прибрати небажаний запах. Тому ми рекомендуємо тобі також прати кросівки у пральній машині. А у новому матеріалі Men 24 розповімо, як це робити, щоб не нашкодити улюбленому взуттю.

Якщо тобі завжди здавалося, що прати кросівки ні в якому разі не можна, то ми змушені тебе засмути. Можна та треба. Але потрібно чітко дотримуватися певних правил, аби улюблена пара не розлізлася внаслідок прання. Men 24 ділиться з тобою цими секретами.

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Чи можна кросівки прати у пральній машині?

Відповідь однозначна. Так, можна. Це потрібно робити не лише для того, щоб прибрати зайвий бруд. Прання необхідне також і для того, щоб позбутися неприємного запаху та мікроорганізмів, які його викликають.

Експерти рекомендують прати кросівки бодай раз на місяць. А ми розповімо, як це робити, щоб вони не розлізлися після першого ж прання.



Твої кросівки потрібно прати хоча б раз на місяць / Фото istock

Як прати кросівки у пральній машині?

Є цілий алгоритм, якого потрібно дотримуватися кожному, хто хоче випрати своє улюблене взуття. Дотримуйся його, щоб процес завершився бажаним результатом, а не купою проблем.

Вийми шнурівки й устілки;

Промий взуття під струменем теплої проточної води;

Видали з підошви пісок, бруд і дрібні камінчики;

Використовуй мішок для прання;

Одночасно можеш прати не більше 2 – 3 пар кросівок, аби не пошкодити ані їх, ані пральну машину;

Вибери відповідний режим прання (він вказаний на язичку кросівок);

Білі кросівки, можливо, доведеться дочистити вручну.



Використовуй мішок для прання взуття / Фото vogue

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*якщо на твоєму взутті не вказано, що його можна прати у пральній машині – не роби цього.

Який режим прання вибрати?

Якщо ти не хочеш, щоб кросівки розлізлися після першого прання, – вибирай дбайливий режим:

Спортивне взуття;

Ручне прання;

Делікатне прання.

За відсутності цих режимів, можеш вибрати найкоротшу програму прання та вимкнути віджимання.

Прати кросівки ми рекомендуємо за допомогою рідких порошків. Вони не залишають слідів, а також відмінно змиваються навіть холодною водою.

Температура прання кросівок

Якщо говорити про делікатні режими, то температура води в них не перевищує 30 – 40 градусів. Немає такого режиму – вистав температуру вручну. Нагадуємо, що висока температура негативно впливає на синтетику, а також може стати причиною того, що кросівки розклеяться.



Вибери правильний режим і температуру прання / Фото Cindy Baar

Як сушити кросівки?

Спортивне взуття ми рекомендуємо сушити при кімнатній температурі у приміщенні, яке добре провітрюється. Хочеш, аби вони висохли швидше? Тоді набий взуття зім'ятим папером.

Ні в якому разі не варто сушити кросівки за допомогою фена, батареї або інших джерел тепла. Через ту ж високу температуру кросівки можуть не лише втратити свою форму, а й міцність.



Суши кросівки та спортивне взуття у приміщенні, яке добре провітрюється / Фото cleanipedia

Як прати шкіряні та замшеві кросівки?

Такі кросівки прати за допомогою пральної машинки узагалі не можна. Якщо на взутті є вставки зі шкіри, нубуку або замші – очищай його лише вручну. Тут тобі допоможе теплий мильний розчин. Також варто після чищення обробити взуття спеціальними засобами, аби повернути йому відмінний зовнішній вигляд, а також запобігти пересиханню.

Якщо на кросівках є старі плями – прибери їх за допомогою спиртового розчину або бензину. З жирними плямами впорається содовий розчин або засіб для миття посуду.

Замшу та нубук можна чистити сухими. Для цього використовуються спеціальні щіточки. Одна сторона допомагає прибрати бруд, інша – повернути матеріалу ворсистість.



Шкіряне та замшеве взуття очищається вручну / Фото adobestock

Як прати кросівки вручну?

Якщо виникає потреба прати кросівки руками, використовуй воду кімнатної температури, мило, пральний порошок або гель. Не використовуй відбілювачів, які можуть негативно вплинути на волокна кросівок. Також не варто замочувати кросівки, аби вони не розклеїлися та не втратили форму.



Для ручного прання вибери прохолодну воду та не забудь про порошок / Фото cleaning

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Скористайся нашими порадами, аби твої улюблені кросівки не лише були чистими, а й прослужили якомога довше. І не дуже відкладай, адже кінець осені – саме час зайнятися пранням кросівок, які ти вже не будеш носити!