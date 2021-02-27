Конечно же, ты слышал о часах Rolex, которые считаются одними из самых популярных в мире. Но совсем не обязательно тратить тысячи долларов на этот аксессуар. Men 24 рассказывает тебе о 5 признаках, с помощью которых ты сможешь выбрать качественные часы. Возьми на вооружение.

Наручные часы подчеркнут твой образ. Поэтому к выбору этого аксессуара нужно подойти ответственно. Лови несколько признаков, которые помогут убедиться, что перед тобой действительно качественная вещь.

Это интересно 4 классические мужские стрижки, которые подходят каждому

1. Вес имеет значение

Качественные часы не могут быть легкими. Компоненты и детали, из которых он состоит, чрезвычайно сложные и занимают много места. Поэтому хороши е и качественные часы просто обязан ы быть тяжёлыми.



Качественные часы должн ы быть тяжелыми / Фото Unsplash

2. Настоящий звук

В этом пункте мы говорим конкретно о механических часах. Возьми их в руки и приложи к уху. Механизм качественных часов сделан так, что ты слышишь не только тиканье секунд. Ты и слышишь работу механизма. Эксперты утверждают, что они слышат 9 цоканье в секунду. И это одно из условий, с помощью которой они определяют, что перед ними качественная вещь.

3. Имя и традиция

Как обычные хорошие часы превращаются в качественные? Все просто. На это влияет история бренда и традиции. Например, во время Второй мировой войны во взятых в плен британских офицеров конфисковали наручные часы. Когда основатель Rolex Ганс Вильдорф обнаружил это, он предложил часы, заключением союза по принципу "заказывай сейчас, а плати, когда выиграешь войну". По этой программе удалось отгрузить более 3000 часов, и репутация Rolex резко возросла. Крутые бренды создают не только качественные вещи, но и историю.



Качественные часы отличаются также традициями / Фото Unsplash

Примечательно Как не нужно носить ремень мужчинам: 5 распространенных ошибок

4. Швейцарский брендинг

Правительство Швейцарии делает все возможное, чтобы маркировку "Swiss Made" получали только качественные часы, которые соответствуют строгим стандартам. Более того такую маркировку имеют только те часы, которые действительно собраны в этой стране. Интересно, что "Swiss Movement" – признак того, что часы собранный по технологиям швейцарцев, но за пределами страны.

5. Точность часов

Каким бы очевидным этот пункт не был, мы просто обязаны сделать на нем акцент. Качественные часы проходят тщательную проверку и называются хронометрами. Швейцарские часы тестируют специалисты Официального швейцарского института испытаний, и их точность составляет 10 секунд в день.



Качественные часы должн ы быть точным / Фото Unsplash

Но не стоит сразу бежать в магазины, чтобы купить заветные часы с маркировкой "Swiss Made". Будь осторожен, чтобы не наткнуться на подделку. Поэтому тебе нужно отдавать предпочтение сертифицированным магазинам. А лучше – дождаться завершения пандемии и выбраться в Швейцарию, чтобы приобрести лучшие часы.