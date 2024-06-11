Справді, без спеціально для цього призначеного пристосування відкривання пляшки може бути складною справою. Але користувач тіктока sleepykrogan своїм відео стверджує, що це не так.

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Як елементарно відкрити пляшку без відкривачки

Це, мовляв, просте завдання, просто ти виконував його неправильно. І для цього не потрібна відкривачка (чи то вдома на кухні, чи як дармовис на ключах, як зараз полюбляють носити).

Щоб утамувати спрагу і відкрити пляшку, треба мати лише двері. А в кого ж вдома їх немає? Це може здатися божевіллям, але трюк, схоже, працює.

Простий метод відкривання пляшки: дивися вірусне відео з тіктоку

У кліпі sleepykrogan ставить верхню частину пляшки на гребінь дверної петлі, щоб зняти кришку. Швидко і геніально. Єдиний нюанс – треба бути обережним, бо вміст пляшки може розлитися та зіпсуватися щось із домашніх речей.

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Тисячі людей були приголомшені цим хаком, і вони просто не можуть повірити, що ніколи не чули про нього раніше. Щонайменше, про це свідчать коментарі до відео:

"Ти щойно врятував мого друга".

"Боже, це таки спрацювало. Я не очікував, що це спрацює, але був готовий спробувати все що завгодно".

"Не знаю, як тобі й віддячити".

"Це єдиний хак, який я знайшов, і який одразу ж став успішним".

"Спробував це, і це дійсно працює. Рятівник життя!"

Утім, дехто писав, що йому не вдалося втілити хак: "Я годинами намагався відкрити цю скляну пляшку. Вискакує щоразу, коли я пробую". Та такі голоси невдоволення були одиничними, більшість людей дякували за цей лайфхак.