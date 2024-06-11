Действительно, без специально для этого предназначенного приспособления открывания бутылки может быть сложным делом. Но пользователь тиктока sleepykrogan своим видео утверждает, что это не так.

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Как элементарно открыть бутылку без открывалки

Это, мол, простое задание, просто ты выполнял его неправильно. И для этого не нужна открывалка (дома ли на кухне, или как брелок на ключах, как сейчас любят носить).

Чтобы утолить жажду и открыть бутылку, надо иметь только двери. А у кого же дома их нет? Это может показаться безумием, но трюк, похоже, работает.

Простой метод открывания бутылки: смотри вирусное видео из тиктока

В клипе sleepykrogan ставит верхнюю часть бутылки на гребень дверной петли, чтобы снять крышку. Быстро и гениально. Единственный нюанс – надо быть осторожным, потому что содержимое бутылки может разлиться и испортить что-либо из домашней обстановки.

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Тысячи людей были ошеломлены этим хаком, и они просто не могут поверить, что никогда не слышали о нем раньше. По меньшей мере, об этом свидетельствуют комментарии к видео:

"Ты только что спас моего друга".

"Боже, это сработало. Я не ожидал, что это сработает, но был готов попробовать все что угодно".

"Не знаю, как тебя и отблагодарить".

"Это единственный хак, который я нашел, и который сразу же стал успешным".

"Попробовал это, и это действительно работает. Спаситель жизни!"

Впрочем, кое-кто писали, что ему не удалось: "Я часами пытался открыть эту стеклянную бутылку. Выскакивает каждый раз, когда я пробую". Но такие голоса недовольства были единичными, большинство людей благодарили за этот лайфхак.