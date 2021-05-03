Прислухайся до цих порад, щоб завжди виглядати максимально свіжим і бадьорим. Ти ж не забуваєш, що наша зовнішність – перше, на що звертають увагу під час знайомства.

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1. Приділяй достатньо уваги сну

Що може бути гірше за втомлене обличчя з величезними мішками під очима? Запобігти цьому надзвичайно просто. Потрібно приділяти достатньо уваги сну. Якщо ж цього не робити, то твоє обличчя дуже швидко видаватиме, що ти почуваєшся не найкраще. Про це свідчитиме тьмяність шкіри, набряклість, зморшки, а також втрата еластичності.

Тож ми наполегливо рекомендуємо намагатися не дивитися серіали до 3 ночі. Краще все ж спробувати приділяти сну по 7 – 8 годин. Якщо ти не можеш заснути, то спробуй почитати щось, або прийми душ, або ж випий заспокійливий чай. Здоровий і міцний сон дозволить прибрати кілька зайвих років, які "набігли" через постійну втому та стреси.



Здоровий сон дозволяє тобі виглядати молодшим / Фото Unsplash

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2. Здорове волосся

Голові теж потрібно приділяти достатньо уваги. Потурбуйся про те, щоб твоє волосся завжди було чистим і доглянутим. Твоя зачіска має бути акуратною та підібраною під овал твого обличчя. Певна неохайність може "накинути" тобі кілька зайвих років. Тож запишися нарешті до барбера та наведи лад на своїй голові.



Сходи до барбера, щоб навести лад на голові / Фото Unsplash

3. Захисти обличчя від сонця

На шкіру твого обличчя постійно впливає якщо не сонце, то гаджети. Тож не дивно, що вона втрачає еластичність та свіжість. Тож тобі однозначно слід потурбуватися про її захист. З його допомогою можна уникнути небажаних зморщок, а також прибрати тьмяність.

Твоїй шкірі необхідний крем, який захищає від ультрафіолету. Він дозволяє не лише знижувати негативний вплив сонця та гаджетів, а й зволожує. Це у довгостроковій перспективі дозволить виглядати молодшим, а також бадьорішим.



Захисти своє обличчя від ультрафіолету / Фото Manual

4. Носи парфуми

Тобі потрібно вибрати парфум, який підкреслюватиме твій характер і стиль. З його допомогою ти почуватимешся впевненішим, а також сильнішим. Це, своєю чергою, впливатиме на подачу, поставу та поведінку. А ми то чудово знаємо, що упевнений у собі чоловік завжди має кращий вигляд, ніж розгублений і наляканий.



Хороший парфум повинен підкреслювати твій характер / Фото FragranceX

5. Дбай про бороду

Якщо тобі лінь доглядати за бородою – збрий її. В іншому ж випадку будь готовим до того, що рослинність на обличчі потрібно буде регулярно мити, підстригати та вкладати. Відсутність догляду за бородою зробить тебе візуально старшим, а також сигналізуватиме про те, що поруч людина, яка не турбується про себе.



Чоловіки з доглянутими бородами виглядають молодшими / Фото Unsplash

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Прислухайся до цих порад, а також зроби їй складовою свого звичного життя. В такому випадку тобі не потрібно буде переживати через те, що ти виглядаєш старше. Доглянутий чоловік завжди виглядає молодшим, а також почувається упевненішим. Пам'ятай про це.