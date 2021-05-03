Прислушайся к этим советам, чтобы всегда выглядеть максимально свежим и бодрым. Ты же не забываешь, что наша внешность – первое, на что обращают внимание при знакомстве.

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1. Уделяй достаточно внимания сну

Что может быть хуже усталого лица с огромными мешками под глазами? Предотвратить это очень просто. Нужно уделять достаточно внимания сну. Если же этого не делать, то твоё лицо очень быстро будет выдавать, что ты чувствуешь себя не лучшим образом. Об этом будет свидетельствовать тусклость кожи, отечность, морщины, а также потеря эластичности.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем стараться не смотреть сериалы до 3 ночи. Лучше все же попробовать уделять сну по 7 – 8 часов. Если ты не можешь заснуть, то попробуй почитать что-то, или прими душ, или выпей успокаивающий чай. Здоровый и крепкий сон позволит убрать несколько лишних лет, которые "набежали" за постоянную усталость и стрессы.



Здоровый сон позволяет тебе выглядеть моложе / Фото Unsplash

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2. Здоровые волосы

Голове тоже нужно уделять достаточно внимания. Позаботься о том, чтобы твои волосы всегда были чистыми и ухоженными. Твоя прическа должна быть аккуратной и подобранной под овал твоего лица. Конечно неряшливость может "накинуть" тебе несколько лишних лет. Поэтому запишись наконец к барберу и наведи порядок на своей голове.



Сходи к барберу, чтобы навести порядок на голове / Фото Unsplash

3. Защити лицо от солнца

На кожу твоего лица постоянно влияет если не солнце, то гаджеты. Неудивительно, что она теряет эластичность и свежесть. Поэтому тебе однозначно следует позаботиться о ее защите. С ее помощью можно избежать нежелательных морщин, а также убрать тусклость.

Твоей коже необходим крем, который защищает от ультрафиолета . Он позволяет не только снижать негативное воздействие солнца и гаджетов, но и увлажняет. Это в долгосрочной перспективе позволит выглядеть моложе, а также бодрее.



Защити свое лицо от ультрафиолета / Фото Manual

4. Используй духи

Тебе нужно выбрать парфюм, который будет подчеркивать твой характер и стиль. С его помощью ты будешь чувствовать себя увереннее, а также сильнее. Это, в свою очередь, будет влиять на подачу, осанку и поведение. А мы то прекрасно знаем, что уверенный в себе мужчина всегда выглядит лучше, чем растерянный и напуганный.



Хороший парфюм должен подчеркивать твой характер / Фото FragranceX

5. Заботься о бороде

Если тебе лень ухаживать за бородой – сбрей ее. В противном случае будь готов к тому, что растительность на лице нужно будет регулярно мыть, подстригать и вкладывать. Отсутствие ухода за бородой сделает тебя визуально старше, а также будет сигнализировать о том, что рядом мужчина, который не заботится о себе.



Мужчины с ухоженными бородами выглядят моложе / Фото Unsplash

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