Если тебе всегда казалось, что сексуальным в браке тебя будут делать кубики пресса, а также владение разнообразными сексуальными практиками, то это не совсем так. Наш новый герой знает, что делает каждого мужчину действительно сексуальным в глазах его возлюбленной. Секреты и хитрости узнавай на Men 24!

Знакомься, это Кори Питерсон, отец с Рехобета, штат Алабама. Он решил поделиться своими мыслями о том, что же делает действительно сексуальным каждого мужчину в браке. Забавными советами делится с тобой Men 24 !

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Выглядеть сексуально, конечно же, можно. Но знаешь ли ты, что еще сексуальнее? Уборка в доме!



Кори убежден, что убрать дом – самое сексуальное, что есть в мужчине / Фото коре Питерсона

Кори – яркий пример человека, который помогает любимой по дому, справляется с ролью отца. А на своей странице в фейсбуке он показывает, как должен выглядеть чистый и опрятный дом.

Проведя с женщиной 7 лет, я обещаю, что нет ничего сексуальнее, чем прислать ей несколько таких фото. Если вы, ребята, думаете, что ваши отношения стали устаревшими, пошлите ей несколько таких сексуальных фотографий, и я обещаю, что она тебя покорит, когда вернется домой,

– написал он.

Фотографии сделаны по принципу: "До" и "После". Логично, что один кадр показывает беспорядок, а другой – порядок, который сам Кори привел в собственном доме. Так он снял, как убирает в гостиной, детской, стиральной, спальной, кухни и других местах в доме.



Большинство фото сделаны по принципу До и После / Фото Кори Питерсона

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Что касается того, насколько грязное место на самом деле, решать тебе: игрушки, принадлежности для рисования, детские книги и импровизированная кровать (она же просто матрас), разбросанная по дому одежда, белье, требующее внимания, посуда, которую нужно помыть.



Коре прислал эти фото своей жене, чтобы поразить ее / Фото Кори Питерсона

И ты даже можешь увидеть некоторых из виновников, вероятно, половины этого беспорядка – на одной из фотографий одна из двух дочерей Кори. На фотографии видно, как ребенок роется в своих принадлежностях для рисования, бросая все это на пол. В доме также есть два щенка, но они, возможно, не были виновными в хаосе. Но это не точно!

Эта шутка стала причиной того, что фотографии получили более 98 тысяч комментариев, а также 422 тысяч репостов на фейсбуке.



Фотографии Кори набрали 422 тысяч репостов в фейсбуке / Фото Кори Питерсона

Понятное дело, что пользователям сети понравились забавные фото Кори. Одни шутили, что он сам устраивал беспорядок, чтобы стать звездой сети. Другие же отметили, что такой мужчина – настоящая находка для любой женщины.

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Попробуй убрать дом, чтобы шокировать свою любимую / Фото Кори Питерсона