Дівчина – відкрита книга. Тож твоя задача – розуміти мову, якою вона "написана", а також розгадувати приховані шифри. Men 24 допоможе тобі у цьому. До твоєї уваги 6 не надто очевидних ознак, що ти подобаєшся дівчині.

Якщо уважно вивчати поведінку та мову тіла дівчини, можна виявити, що вона не байдужа до тебе. До твоєї уваги кілька не надто очевидних ознак, які свідчать про те, що панянка у захваті від тебе. Men 24 ділиться – ти ж бери на озброєння!

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1. Уся її увага присвячена тобі

Простий, але дієвий маркер – вибір місця у кафе. Якщо дівчина вирішила сісти обличчям до стіни – уся її увага, швидше за все, буде прикута саме тобі. Якщо ж ні – зверни увагу, куди саме спрямований її погляд. Цілком імовірно, що вона просто захоплена баристою у цьому закладі.



Зверни увагу, куди вона дивиться під час побачення / Фото unsplash

2. Вона турботлива

Якщо ти раптом проллєш колу – не варто засмучуватися. Цим ти можеш перевірити її ставлення до себе. В ідеалі дівчина мала б відразу ж кинутися по серветки та допомогти прибрати сліди "злочину". Якщо ж вона намагається відвернутися, прикинувшися, що нічого не побачила, – тривожний дзвіночок.

3. Вона їсть твою їжу

Ясна річ, що у період пандемії COVID-19 ми не надто рекомендуємо їсти з однієї тарілки. Але ти можеш просто запропонувати їй шматочок картопельки. Якщо вона погодиться – знай, що ти їй подобаєшся. Або ж ти просто вгадав з вибором страви. Що теж можна вважати непоганим бонусом до твоєї скарбнички.



Якщо твої страви їй подобаються – то й ти теж / Фото unsplash

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4. Вона робить тобі комплімент

Так, буває й таке. Наприклад, вона може зауважити, наскільки ти галантний або ж ввічливий. Їй може сподобатися твій браслет або інший елемент гардеробу. Може припасти до душі говір або манера поведінки. Неважливо. Просто вона звернула увагу на щось у тобі, що припало їй до душі. Ти, до слова, теж не будь скупим на компліменти. Але вихваляння її спокусливих форм усе ж краще залишити на побачення 2 – 3!

5. Їй цікаво про тебе геть усе

Може здатися, що вона влаштовує тобі допит. Але це не зовсім так. Насправді їй просто цікавий ти, твоє життя та все, що відбувається з тобою. Тож не варто лякатися, якщо вона запитає про батьків, братів або сестер, а також роботу. Натомість відсутність будь-яких запитань має викликати у тебе насторогу. Цілком імовірно, що ти їй просто нецікавий. А на побачення вона погодилася з банальної ввічливості.



Якщо вона ставить багато питань – ти їй не байдужий / Фото unsplash

6. Вона насолоджується твоїм десертом

Ти не встиг розплющити очей, а панянка уже доїдає твій штрудель? І при цьому видає звуки задоволення? Ну тоді будь упевненим, що усе в тебе гаразд. Їй сподобався не лише десерт, а й сам вечір. Ти зумів подарувати їй позитивні емоції, а також дозволив почуватися максимально комфортно поруч з тобою. Хіба цього недостатньо?

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Якщо після першого побачення більшість з цих ознак ти виявив – сміливо клич її на друге. Гарантуємо, вона погодиться практично відразу ж!