Времена, когда мужчина должен был быть чуть красивее обезьяны, давно ушли в прошлое. Конечно же, это не значит что нужно часами сидеть у зеркала и шкафа. Достаточно лишь ухаживать за своим внешним видом и не забывать о том, что первое впечатление о тебе формируется именно благодаря ему.

Понятное дело, что не каждый день у тебя будет возможность спокойно и без спешки собираться на работу, деловую встречу или свидание. Впрочем, если такая возможность выпадает, то ею нужно пользоваться, ведь твой внешний вид – твоя визитная карточка. Читай на Men 24 , как привести себя в порядок в повседневных условиях.

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Прическа

Прежде всего тебе стоит определиться с прической, которая б тебе подходила . Здесь мы рассказывали о трендовых прическах этой осени, поэтому можешь смело взглянуть на одну из них. Если же поход к барберу уже состоялся, то не следует забывать, что твоя грива требует базового ухода, чтобы она выглядела так же круто, как после визита.

Если достаточно лишь причесаться – не поленись это сделать . Мы прекрасно понимаем, что можно и рукой по волосам пройтись. Но здесь есть одно существенное "но": несколько таких движений и твоя чистая голова начнет жирнеть, а прическа – терять свой внешний вид. Поэтому от этой привычки мы рекомендуем отказаться раз и навсегда. Даже если так делают все альфа-самцы в твоем любимом сериале.



Ваша стрижка должна быть опрятной / Фото pixabay

Прическа требует укладки – сделай её . Прости, но барбер не просто так над тобой час колдовал, чтобы на следующий день ты выглядел так, будто вышел из салона "Чародейка". Мил человек, имей уважение к чужому труду. Тем более, что его плоды у тебя на голове. В идеале – сразу же спросить у своего мастера, как ухаживать за прической в домашних условиях.

Борода

Если тебе повезло, и ты – обладатель пышной и красивой бороды, то мы можем только позавидовать. Но и здесь очень легко начудачить. Ты же не хочешь напоминать попа из соседнего села? Тогда нужно не только вырастить приличную растительность на лице, но и облагородить её .

Определи для себя идеальную длину, убери лишнее и с помощью средств уклады её так, чтобы волоски хаотично не выбивались из общей композиции.

Бороды нет, – не беда. Посмотри на себя в зеркало и определи, нуждается ли твоя щетина в бритье . Грубая щетина – ок, но и здесь есть тонкая грань, которая отделяет крутой образ от начинающего бродяги . Попробуй не переступить её .



Не ленись ухаживать за бородой / Фото pixabay

Одежда

Если ты до сих пор выбираешь одежду по принципу: пахнет неприятно или еще нет, то от этой привычки тоже настало время раз и навсегда избавляться. Вместе с тем следует выработать новую: после прогулки следует определять, нуждается ли одежда в уходе, или её можно одеть еще раз. Это избавит тебя от головной боли, связанной с тем, что всю твою якобы чистую одежда не слишком приятно одевать. Ладно, с чистотой то мы разобрались, а дальше что?

Все просто. Объединяем базовые вещи , если осталось не так уж много времени на сбор ы и размышления.

Спокойно бери белую футболку и джинсы , если нужно просто прогуляться. Если погода немного подкачала – набрось на себя бомбер и будешь счастлив.

Можешь поэкспериментировать с классикой : костюм, гольф и кроссовки. Это беспроигрышный вариант, который выглядит стильно и современно.

Мучает солнце? Можешь притвориться владельцем яхты , надев поло и шорты выше колена. Дополнить этот образ можно топ-сайдерами или белыми кедами.

Не забывай о том, что одежда должна быть чистой и поглаженной. Складки выглядят эстетично разве что у шарпея, и то только в рекламе.



Твоя одежда должна быть чистой и без неприятного запаха / Фото pixabay

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Обувь

Этому пункту почему большинство мужчин уделяют не так уж много внимания, а зря. Оказывается, недостаточно только найти в куче обуви пару, завязать шнурки и пойти гулять.

Носишь кроссовки? Позаботься о том, чтобы они были чистыми . Понятное дело, что всегда можно отмахиваться фразой Кузьмы: "Какая разница, сколько лет твоим кедам, если ты гуляешь в них по Парижу!". Но будем откровенны, сейчас ты не в Париже и не слишком хочется составить впечатление неряхи только потому, что было лень вчера посвятить 5 минут уходу за обувью.

Ценителям классики тоже следует немного заморочиться. Понятное дело, что пыль все равно внесет определенные правки, но это не должно стать помехой. Туфли следует м ы ть и чистить . Рекомендуем делать это вечером. Таким образом паста успеет засохнуть и не будет так активно впитывать пыль.

Если же твоя любимая пара обуви уже на ладан дышит – отнеси ее к сапожнику . Вполне вероятно, что ей можно дать вторую жизнь, поэтому не откладывай до последнего.



Не ленитесь ухаживать за обувью / Фото pixabay

Аксессуары

Сдержанный образ всегда можно немного "подсластить" аксессуарами . Но это не значит что нужно все и сразу на себя напялить.

Вишенкой на торте может стать крутой ремень с дизайнерской пряжкой или сумка-бананка, которая высвободит не только твои карманы, но и подчеркнет стиль.

Не стоит забывать о головном уборе в жару . Мы держим кулачки за то, чтобы она еще немного порадовала нас, а то лета, кажется, было слишком мало.

Хорошие солнцезащитные очки тоже могут дополнить образ. Но есть одно условие: это должны быть хорошие очки со стеклами, которые не нанесут вреда твоим глазам. Все остальное – в мусорку.



Стильные аксессуары завершат твой образ / Фото pixabay