Как выглядеть стильно каждый день: советы для современных мужчин
Времена, когда мужчина должен был быть чуть красивее обезьяны, давно ушли в прошлое. Конечно же, это не значит что нужно часами сидеть у зеркала и шкафа. Достаточно лишь ухаживать за своим внешним видом и не забывать о том, что первое впечатление о тебе формируется именно благодаря ему.
Понятное дело, что не каждый день у тебя будет возможность спокойно и без спешки собираться на работу, деловую встречу или свидание. Впрочем, если такая возможность выпадает, то ею нужно пользоваться, ведь твой внешний вид – твоя визитная карточка. Читай на Men 24, как привести себя в порядок в повседневных условиях.
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Прическа
Прежде всего тебе стоит определиться с прической, которая б тебе подходила. Здесь мы рассказывали о трендовых прическах этой осени, поэтому можешь смело взглянуть на одну из них. Если же поход к барберу уже состоялся, то не следует забывать, что твоя грива требует базового ухода, чтобы она выглядела так же круто, как после визита.
- Если достаточно лишь причесаться – не поленись это сделать. Мы прекрасно понимаем, что можно и рукой по волосам пройтись. Но здесь есть одно существенное "но": несколько таких движений и твоя чистая голова начнет жирнеть, а прическа – терять свой внешний вид. Поэтому от этой привычки мы рекомендуем отказаться раз и навсегда. Даже если так делают все альфа-самцы в твоем любимом сериале.
Ваша стрижка должна быть опрятной / Фото pixabay
- Прическа требует укладки – сделай её. Прости, но барбер не просто так над тобой час колдовал, чтобы на следующий день ты выглядел так, будто вышел из салона "Чародейка". Мил человек, имей уважение к чужому труду. Тем более, что его плоды у тебя на голове. В идеале – сразу же спросить у своего мастера, как ухаживать за прической в домашних условиях.
Борода
Если тебе повезло, и ты – обладатель пышной и красивой бороды, то мы можем только позавидовать. Но и здесь очень легко начудачить. Ты же не хочешь напоминать попа из соседнего села? Тогда нужно не только вырастить приличную растительность на лице, но и облагородить её.
- Определи для себя идеальную длину, убери лишнее и с помощью средств уклады её так, чтобы волоски хаотично не выбивались из общей композиции.
- Бороды нет, – не беда. Посмотри на себя в зеркало и определи, нуждается ли твоя щетина в бритье. Грубая щетина – ок, но и здесь есть тонкая грань, которая отделяет крутой образ от начинающего бродяги. Попробуй не переступить её.
Не ленись ухаживать за бородой / Фото pixabay
Одежда
Если ты до сих пор выбираешь одежду по принципу: пахнет неприятно или еще нет, то от этой привычки тоже настало время раз и навсегда избавляться. Вместе с тем следует выработать новую: после прогулки следует определять, нуждается ли одежда в уходе, или её можно одеть еще раз. Это избавит тебя от головной боли, связанной с тем, что всю твою якобы чистую одежда не слишком приятно одевать. Ладно, с чистотой то мы разобрались, а дальше что?
Все просто. Объединяем базовые вещи, если осталось не так уж много времени на сборы и размышления.
- Спокойно бери белую футболку и джинсы, если нужно просто прогуляться. Если погода немного подкачала – набрось на себя бомбер и будешь счастлив.
- Можешь поэкспериментировать с классикой: костюм, гольф и кроссовки. Это беспроигрышный вариант, который выглядит стильно и современно.
- Мучает солнце? Можешь притвориться владельцем яхты, надев поло и шорты выше колена. Дополнить этот образ можно топ-сайдерами или белыми кедами.
Не забывай о том, что одежда должна быть чистой и поглаженной. Складки выглядят эстетично разве что у шарпея, и то только в рекламе.
Твоя одежда должна быть чистой и без неприятного запаха / Фото pixabay
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Обувь
Этому пункту почему большинство мужчин уделяют не так уж много внимания, а зря. Оказывается, недостаточно только найти в куче обуви пару, завязать шнурки и пойти гулять.
- Носишь кроссовки? Позаботься о том, чтобы они были чистыми. Понятное дело, что всегда можно отмахиваться фразой Кузьмы: "Какая разница, сколько лет твоим кедам, если ты гуляешь в них по Парижу!". Но будем откровенны, сейчас ты не в Париже и не слишком хочется составить впечатление неряхи только потому, что было лень вчера посвятить 5 минут уходу за обувью.
- Ценителям классики тоже следует немного заморочиться. Понятное дело, что пыль все равно внесет определенные правки, но это не должно стать помехой. Туфли следует мыть и чистить. Рекомендуем делать это вечером. Таким образом паста успеет засохнуть и не будет так активно впитывать пыль.
- Если же твоя любимая пара обуви уже на ладан дышит – отнеси ее к сапожнику. Вполне вероятно, что ей можно дать вторую жизнь, поэтому не откладывай до последнего.
Не ленитесь ухаживать за обувью / Фото pixabay
Аксессуары
Сдержанный образ всегда можно немного "подсластить" аксессуарами. Но это не значит что нужно все и сразу на себя напялить.
- Вишенкой на торте может стать крутой ремень с дизайнерской пряжкой или сумка-бананка, которая высвободит не только твои карманы, но и подчеркнет стиль.
- Не стоит забывать о головном уборе в жару. Мы держим кулачки за то, чтобы она еще немного порадовала нас, а то лета, кажется, было слишком мало.
- Хорошие солнцезащитные очки тоже могут дополнить образ. Но есть одно условие: это должны быть хорошие очки со стеклами, которые не нанесут вреда твоим глазам. Все остальное – в мусорку.
Стильные аксессуары завершат твой образ / Фото pixabay
Надеемся, что эти советы помогут тебе чувствовать себя увереннее и всегда оставаться стильным.