Ми продовжуємо займатися твоєю сексуальною просвітою. Цього разу ми розповімо, як за допомогою м'ятного чаю зробити секс яскравішим і приємнішим. Дізнайся, який має стосунок цей популярний напій до інтимних забав.

Коли ти думаєш про секс, ти однозначно не замислюєшся про чашку м'ятного чаю. Але, як виявилося, з його допомогою можна зробити це заняття приємнішим і яскравішим. Зокрема оральний секс. Читай на Men 24, як використовувати м'ятний чай.

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М'ятний чай дарує більше задоволення під час орального сексу

Згідно з опитуванням порталу знайомств Joyclub, для 86% жінок мінет – це просто частина сексу. Три чверті опитаних дійсно люблять цей процес, приділяючи йому 2 рази на тиждень. Ми ж пропонуємо дещо прокачати це заняття, щоб і твоїй партнерці, і тобі було ще приємніше.

Виявляється, для деяких жінок чашка м'ятного чаю – справжня секретна зброя у ліжку. Достатньо одного ковтка.

Навіщо перед оральним сексом пити м'ятний чай? М'ята і ментол можуть похизуватися охолоджувальним ефектом. Тож, якщо твоя партнерка перед оральним сексом зробить кілька ковтків цього напою, по твоєму тілу пробігатиме приємна прохолода. Для продовження бажаного ефекту можна робити ще кілька ковтків.

Будьте обережні!Не забувай про те, що шкіра на статевому члені надзвичайно чутлива.



Ковток м'ятного чаю може прокачати оральний секс / Фото Unsplash

Замість чаю можна використовувати ментолові льодяники, морозиво або просто кубики льоду. Кожен з цих компонентів може позитивно вплинути на нервові закінчення твого пеніса. А це, своєю чергою, дозволить отримати ще більше задоволення.

До слова, ти теж можеш використовувати цей метод під час кунілінгусу. Гарантуємо, що твоїй партнерці шалено сподобаються відчуття під час "прокачаного" орального сексу!

Лови круті поради, які допоможуть отримати ще більше задоволення: