Експерт Акшада Сінґі у своєму блозі поділився бомбезною істиною: "Тобі не бракує часу, ти просто його витрачаєш на непотрібні речі." І насправді замислись над цим. Дрібка магії та відділення від непотрібних дрібниць, і ти – встигатимеш усе. І не знадобиться навіть часоворот, яким володіла Герміона!

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Отже, ось чотири суперлегкі поради, які змінять твій погляд на управління часом. Цінне те, що ці хитрощі витрачають у тебе заледве кілька хвилин часу.

1. Розділи час на блоки

Спробуй уже зараз! За хвилину твого часу ти можеш вибудувати план на весь день. Визнач блоки часу, признач завдання на кожен період, і ти побачиш, що браку часу насправді не існує. Роби це щодня, і це стане твоєю суперсилою проти "браку часу".

2. З'їж жабу на сніданок

Так, ти не помилився. Виконання найскладнішого завдання ранком зробить тебе справжнім чемпіоном на весь день. Не дай прокрастинації жодного шансу. Залиш важке завдання на ранок, і ти відчуєш себе справжнім героєм, коли з ним упораєшся.



Почни ранок з найскаднішого завдання / Фото Drazen Zigic

3. Мікровізуалізація

Ввечері візуалізуй свій завтрашній день. Замислись про блоки часу, які ти визначив. Це допоможе створити ментальний якір для твого мозку, і ти точно будеш дотримуватися плану.

4. Запусти таймер

Найбільше недооцінений інструмент смартфона – таймер. Запусти його, і ти побачиш, як твоя продуктивність зростає. Таймер залишить тебе зосередженим і відповідальним за свої дії. Спробуй і ти будеш враженим!

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Нехай ці поради допоможуть тобі заощаджувати свій час. Побори прокрастинацію, а також насолоджуйся вільним часом, який можна витратити цілком і повністю на себе.