Эксперт Акшада Синги в своем блоге поделился крутой истиной: "Тебе хватает времени, ты просто его тратишь на ненужные вещи." И действительно задумайся над этим. Немного магии и отделения от ненужных мелочей, и ты – будешь успевать все. И не понадобится даже времяоворот, которым владела Гермиона!

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Итак, вот четыре суперлегких совета, которые изменят твой взгляд на управление временем. Самое ценное то, что эти уловки тратят у тебя едва несколько минут времени.

1. Раздели время на блоки

Попробуй сейчас! За минуту твоего времени ты можешь построить план на весь день. Определи блоки времени, назначи задачу на каждый период, и ты увидишь, что недостатка времени на самом деле не существует. Делай это каждый день, и это станет твоей суперсилой против "нехватки времени".

2. Съешь лягушку на завтрак

Да, ты не ошибся. Выполнение самой сложной задачи утром сделает тебя настоящим чемпионом на весь день. Не дай прокрастинации никакого шанса. Оставь самую трудную задачу на утро, и ты почувствуешь себя настоящим героем, когда с ней справишься.



Начни утро с самой скадной задачи / Фото Drazen Zigic

3. Микровизуализация

Вечером визуализируйте свой завтрашний день. Задумайся о блоках времени, которые ты определил. Это поможет создать ментальный якорь для твоего мозга, и ты точно будешь придерживаться плана.

4. Запусти таймер

Больше всего недооцененный инструмент смартфона – таймер. Запусти его и ты увидишь, как твоя производительность растет. Таймер оставит тебя сосредоточенным и ответственным за свои действия. Попробуй и ты будешь поражен!

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Пусть эти советы помогут тебе экономить свое время. Преодоли крастинацию, а также наслаждайся свободным временем, которое можно потратить целиком и полностью на себя.